Madhyamam
    Hajj
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 11:12 PM IST

    സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് ബുക്കിങ് 15ന് അവസാനിക്കും -അസോസിയേഷൻ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ന്ത്രാ​ല​യ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, സ്വ​കാ​ര്യ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ജ​നു​വ​രി 15ന​കം ബു​ക്കി​ങ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ ഗ്രൂ​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി. യോ​ഗം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഭി​ന്ന​മാ​യി സൗ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഹൃ​ദ​യ/​വൃ​ക്ക/​ക​ര​ൾ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ക്ഷ​യം, ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ആ​ശ്രി​ത​മാ​യ ശ്വാ​സം​മു​ട്ട്, ഗു​രു​ത​ര മാ​ന​സി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, യാ​ത്രാ​സ​മ​യ​ത്ത് 28 ആ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ ഗ​ർ​ഭ​ധാ​ര​ണം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഗ​ർ​ഭ​ധാ​ര​ണം, സ​ജീ​വ കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗം എ​ന്നി​വ ഹ​ജ്ജി​ന് അ​യോ​ഗ്യ​രാ​കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പാ​ക്കേ​ജ് തു​ക​യി​ലും മാ​റ്റം വ​രാം. പാ​തി​ര​മ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് വേ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​കെ.​എം. ഹു​സൈ​ൻ ഹാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

