Madhyamam
    Hajj
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 1:17 PM IST

    ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്ര​മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് പ​ദ്ധ​തി

    ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്ര​മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന് പ​ദ്ധ​തി
    ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ച​ർ​ച്ച​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​ക്ക: മ​ക്ക​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാം, മ​ദീ​ന​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി, ഹ​ജ്ജി​ന്റെ ച​രി​ത്രം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി മ​ക്ക​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക മ്യൂ​സി​യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ര​ണ്ടാം വ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​യോ​ഗം സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ക്കൈ​വ്‌​സ് (ദാ​റ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മ്യൂ​സി​യം സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ണ്ട് വി​ശു​ദ്ധ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും ഹ​ജ്ജി​ന്റെ​യും ഉം​റ​യു​ടെ​യും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം യു​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര​വി​ജ്ഞാ​ന റ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 'എ​ൻ​സൈ​ക്ലോ​പീ​ഡി​യ ഓ​ഫ് ഹ​ജ്ജ് ആ​ൻ​ഡ് ദി ​ടൂ ഹോ​ളി മോ​സ്‌​ക്സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു പ​ണ്ഡി​ത വി​ജ്ഞാ​ന​കോ​ശ​മാ​യി ആ​ദ്യം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി പി​ന്നീ​ട് 'ഹ​ജ്ജ്: ദി ​ടൂ ഹോ​ളി മോ​സ്‌​ക്സ് പ്രോ​ജ​ക്റ്റ്' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര ദേ​ശീ​യ സം​രം​ഭ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ദീ​ന​യി​ൽ ഉം​റ ഫോ​റ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്ന 'പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ: അ​ന്വേ​ഷ​ണ, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഫോ​റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യോ​ഗ​ത്തി​ലും മ്യൂ​സി​യം സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി ക​മ്മി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:plansHarammuseumshajj
    News Summary - Plans for a museum on the history of the Haram and Hajj
