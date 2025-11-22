Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Nov 2025 2:07 PM IST
    date_range 22 Nov 2025 2:07 PM IST

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​​ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്ക​രു​ത്​​; മ​ക്ക ഹ​റ​മി​ലെ ‘മ​ത്വാ​ഫ്​’ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​മ​സ്​​ക​രി​ക്ക​രു​ത്​

    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന
    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​​ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്ക​രു​ത്​​; മ​ക്ക ഹ​റ​മി​ലെ ‘മ​ത്വാ​ഫ്​’ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​മ​സ്​​ക​രി​ക്ക​രു​ത്​
    മ​ക്ക മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ ക​അ്​​ബ​ക്ക്​ ചു​റ്റു​മു​ള്ള പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ സ്ഥ​ലം

    മ​ക്ക: തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​അ്​​ബ​ക്ക്​ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ‘മ​ത്വാ​ഫ്’ (പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ സ്ഥ​ലം) ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ചെ​യ്യു​​മ്പേ​ൾ ഭ​ക്ത​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. മ​ത്വാ​ഫി​ൽ ന​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തി​ര​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​നെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ത്വ​വാ​ഫി​​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    ത്വ​വാ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മു​ള്ള​താ​ണ്​ മ​ത്വാ​ഫ്. അ​തി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. അ​വി​ടെ ഒ​രു ത​ട​സ്സ​വും പാ​ടി​ല്ല. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും തി​ര​ക്കോ ത​ട​സ്സ​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ സു​ഗ​മ​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ​യും സം​ഘ​ട​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ക്ര​മീ​കൃ​ത​മാ​യ ച​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​നു​ള്ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Pilgrims should not be confined; should not pray in the 'Matwaf' area of ​​Mecca Haram
