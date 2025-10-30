Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightഹ​ജ്ജ്...
    Hajj
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 12:12 PM IST

    ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ നീ​ട്ടി ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ നീ​ട്ടി ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ നീ​ട്ടി ഇ​സ് ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫ്. പൊ​തു​ജ​നാ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​യ​ത്. പു​തി​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ hajj.gov.qa വ​ഴി ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ തു​ട​രും.

    വ​രു​ന്ന സീ​സ​ണി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ​േക്വാ​ട്ട 4400 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ കാ​ര്യ വ​കു​പ്പു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ലി ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ മി​സൈ​ഫ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 31 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​മ​യം. ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഔ​ഖാ​ഫ് കൊ​ണ്ടു വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, പ​തി​നാ​യി​രം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക​യാ​യി കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hajj registrationQatar NewsHajj-UmrahAwqaf Ministry
    News Summary - Ministry of Awqaf extends Hajj registration till November 15
    Similar News
    Next Story
    X