Madhyamam
    Hajj
    Posted On
    26 Oct 2025 12:05 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:05 PM IST

    ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ശി​പാ​ർ​ശ
    ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​വി​ധ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, ഒ​മാ​നി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള വി​വി​ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​കീ​ക​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ജ്ജ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​ക​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്ര ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ. ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്


    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ മ​ട​ക്കം​വ​രെ എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ജി.​പി.​എ​സ് ട്രാ​ക്കി​ങ്, സ്മാ​ർ​ട്ട് ബ്രേ​സ് ലെ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് പോ​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്രാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര​ക്ക് മു​മ്പ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി അ​നു​ഷ്ഠാ​ന ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണം. ഹ​ജ്ജി​ലും ഉം​റ​യി​ലെ​യും മ​ത​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ​തു​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബു​ക്ക് ലെ​റ്റു​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

    ഒ​മാ​നി​ക​ള​ടെ ഹ​ജ്ജി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഹ​ജ്ജ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഓ​റ​ൽ ഹി​സ്റ്റ​റി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ടു​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മി​നി ഹ​ജ്ജ് മ്യൂ​സി​യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ (പി.​പി.​പി പ​ദ്ധ​തി) പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഗ​താ​ഗ​തം, താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം, ഭ​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​നം, റോ​മി​ങ്സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വേ​ണ​മെ​ന്നും ശി​പാ​ർ​ശ ഉ​യ​ർ​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ, വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ, സാം​ക്ര​മി​ക​രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 60ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ർ​ഹ​രാ​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഹ​ജ്ജ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും വി​ല​യി​രു​ത്താ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മീ​ഥാ​ഖ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്കി​ങ്, ബാ​ങ്ക് നി​സ്വാ, ധോ​ഫാ​ർ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക്, അ​ലി​സ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 20 പേ​ർ​ക്കാ​യി സോ​ഹാ​ർ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബാ​ങ്ക​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    X