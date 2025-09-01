Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Sept 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 11:25 PM IST

    ഹജ്ജ് പരിശീലന ക്ലാസുകൾക്ക് തുടക്കം

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    ഹജ്ജ് പരിശീലന ക്ലാസുകൾക്ക് തുടക്കം
    താ​നൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ താ​നൂ​രി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റും ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ വി.​ആ​ർ. വി​നോ​ദ് ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ചു​ള്ളി​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    താ​നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഷീ​ദ് മോ​ര്യ, ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഡ്വ. പി. ​മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ക്കീ​ർ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട, ഒ.​വി. ജാ​ഫ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​രീ​ഞ്ചി​റ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ കെ. ​ക​ക്കൂ​ത്ത്, നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​സ്സ​യി​ൻ പി.​കെ., ട്രെ​യി​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​മാ​നു​ല്ല വേ​ങ്ങ​ര, മു​ജീ​ബ് കോ​ഡൂ​ർ, എ​ൻ.​പി. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ജി​ല്ല ട്രെ​യി​നി​ങ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യു. ​റ​ഊ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ഷ്‌​ക​ർ കോ​റാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. താ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 356 പേ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വെ​യ്റ്റി​ങ് ലി​സ്റ്റി​ലെ ക്ര​മ​ന​മ്പ​ർ 6000 വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​കൂ​ടി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

