Madhyamam
    23 Sept 2025 9:49 AM IST
    23 Sept 2025 9:49 AM IST

    ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും
    ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​നാ​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രും നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ൽ, ​മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 45 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം, മു​മ്പ് ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​ക​രു​ത്. കൂ​ടാ​തെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 15 വ​ർ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും താ​മ​സി​ച്ച​വ​രു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൂ​ടെ ​ഒ​രാ​ളെ മാ​ത്ര​മേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    ഹ​ജ്ജി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് 10,000 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഒ​രു സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഹ​ജ്ജി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 4,400 ആ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    27 ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പേ​മെ​ന്റ് രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ഡി​യോ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. hajj.gov.qa എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് 132 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    hajj registrationQatar Newsgulf news malayalamHajj season
