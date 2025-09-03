Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഹ​ജ്ജ്...
    Hajj
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:50 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    cancel

    മ​നാ​മ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി പു​തു​ക്കി​യ ഇ-​കീ സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    ഹ​ജ്ജ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ദേ​ശീ​യ 'നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്' സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സാ​ധു​വാ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ഓ​രോ അ​പേ​ക്ഷ​ക​നും ത​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം നാ​ല് പേ​രെ വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താം. സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​രും കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക​ണം. അം​ഗീ​കൃ​ത ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച ശേ​ഷം, ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കും. മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ ക്ര​മ​ത്തി​ലും അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ന്റെ ക്ര​മ​ത്തി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും വി​ല​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ രീ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, ഈ ​വ​ർ​ഷം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് കാ​മ്പ​യി​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും പാ​ക്കേ​ജ് തു​ക​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് 150 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ അ​ട​ച്ച് ബു​ക്കി​ങ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ക​യും വേ​ണം. ഈ ​വ​ർ​ഷം സീ​സ​ണി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ട്ട് 67 ഹ​ജ്ജ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hajj registrationMaccaBahrain Newshajj
    News Summary - Hajj registration in Bahrain begins today
    Similar News
    Next Story
    X