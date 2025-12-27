Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ...
    Hajj
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:29 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു; പ്രാ​രം​ഭ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 90,000 ത്തി​ല​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു
    ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു; പ്രാ​രം​ഭ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ തു​റ​ക്ക​ൽ

    മ​ക്ക: അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ​പ​തി​വി​ലും വ​ള​രെ നേ​ര​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ‘എ​ക്സ്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 90,000 ത്തി​ല​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഫീ​ൽ​ഡ്, സ​ർ​വീ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം താ​മ​സ, കാ​റ്റ​റി​ങ് ക​രാ​റു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഹ​ജ്ജ് ജോ​ലി​ക​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ക, പ്ര​ക​ട​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രാ​ർ 77 ശ​ത​മാ​നം ക​വി​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് പ്രാ​രം​ഭ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ന്യാ​സ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്ര മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘നു​സ്ക് മ​സാ​ർ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി 503 ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സൈ​റ്റു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Hajj-UmrahSaudi Hajj Ministrygulf news malayalamSaudi Arabian News
    News Summary - Hajj preparations are accelerating; Saudi Hajj Ministry details initial preparations
    Similar News
    Next Story
    X