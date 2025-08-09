Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Aug 2025 7:00 AM IST
    9 Aug 2025 7:00 AM IST

    ഹജ്ജ്: ആറായിരത്തിലധികം അപേക്ഷകര്‍ വര്‍ധിച്ചു; സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു

    ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ക്ക​ണം
    ഹജ്ജ്: ആറായിരത്തിലധികം അപേക്ഷകര്‍ വര്‍ധിച്ചു; സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന. മു​ന്‍വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 6823 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ് കൂ​ടി​യ​ത്. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ള്‍ 27,186 അ​​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 2025ലെ ​ഹ​ജ്ജി​ന് ഇ​ത് 20,636 ആ​യി​രു​ന്നു.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ഹൗ​സി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ക​വ​ർ ന​മ്പ​റു​ക​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 65ന് ​മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ, പു​രു​ഷ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ർ കൂ​ടെ​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​നി​ത തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ (ലേ​ഡീ​സ് വി​തൗ​ട്ട് മെ​ഹ്‌​റം), ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ല്ലാ​തെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ല​ഭ്യ​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തും. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും.

    5238 പേ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ 65ന് ​മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. 3624 പേ​ര്‍ ലേ​ഡീ​സ് വി​തൗ​ട്ട് മെ​ഹ്റം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും മു​ന്‍ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ച്ച മു​ന്‍വ​ര്‍ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട 917 പേ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. 17,407 പേ​രാ​ണ് ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12നാ​ണ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്.

    ല​ഭി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ​വ​ക്കാ​ണ് ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. രേ​ഖ​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍ ലോ​ഗി​ന്‍ ചെ​യ്തും അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് ന​മ്പ​ര്‍ എ​ന്റ​ർ ചെ​യ്തും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

    ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ക്ക​ണം

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ഹ​ജ്ജ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചി​ന​കം ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ പ​ത്തി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന​കം ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ള്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. ഫോ​ണ്‍: 0483-2710717, 2717572.

