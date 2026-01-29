Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Jan 2026 11:00 PM IST
    date_range 29 Jan 2026 11:00 PM IST

    ഹജ്ജ്: കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് ഏപ്രില്‍ 30നും കണ്ണൂരില്‍നിന്ന് മേയ് അഞ്ചിനും ആദ്യ വിമാനം

    ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഷെ​ഡ്യു​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ല്ല
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നൊ​ഴി​കെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ കൊ​ച്ചി, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് വി​മാ​ന സ​ര്‍വീ​സു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മം സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഏ​പ്രി​ല്‍ 30നും ​ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് മേ​യ് അ​ഞ്ചി​നു​മാ​ണ് ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും സൗ​ദി​യി​ലെ ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ​ര്‍വീ​സു​ക​ള്‍. ഹ​ജ്ജ് ക​ര്‍മം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് മ​ദീ​ന​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര. കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഫ്‌​ളൈ നാ​സ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​യും ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ഫ്‌​ളൈ അ​ദീ​ല്‍ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് സ​ര്‍വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് സ​ര്‍വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​കാ​ശ് എ​യ​ര്‍ ഇ​തു​വ​രെ സ​മ​യ​ക്ര​മം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഏ​പ്രി​ല്‍ 30ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.10നാ​ണ് ആ​ദ്യ വി​മാ​നം. 427 പേ​ര്‍ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​മാ​ന​മാ​ണ് ഫ്‌​ളൈ നാ​സ് സ​ര്‍വീ​സി​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. 20 സ​ര്‍വീ​സു​ക​ളാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ക. ആ​ദ്യ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം 410 പേ​രും മ​റ്റ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 427 വീ​തം തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രും മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും.

    മെ​യ് 19നാ​ണ് അ​വ​സാ​ന വി​മാ​നം. കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​കം ഹ​ജ്ജ് ക​ര്‍മം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ‘ഷോ​ര്‍ട്ട് ഹ​ജ്ജ്’ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്‍പ്പെ​ട്ട തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​യാ​കു​ക. ഇ​വ​ര്‍ക്കാ​യി മെ​യ് 17, 18, 19 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മൂ​ന്ന് സ​ര്‍വീ​സു​ക​ളാ​ണ് ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഫ്ളൈ ​അ​ദീ​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഹ​ജ്ജ് വി​മാ​നം തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രു​മാ​യി മെ​യ് അ​ഞ്ചി​ന് രാ​ത്രി 11.30ന് ​പ​റ​ന്നു​യ​രും. അ​വ​സാ​ന സ​ര്‍വീ​സ് മെ​യ് 14നാ​ണ്. 348 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന 13 സ​ര്‍വീ​സു​ക​ളാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​ത്. മെ​യ് ഏ​ഴ്, 10, 12 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഓ​രോ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് സ​ര്‍വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വി​മാ​ന​വും യാ​ത്ര​തി​യ​തി​യും ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് യാ​ത്ര​തി​യ​തി​യും വി​മാ​ന​വും ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി. ഈ ​വ​ര്‍ഷം മു​ത​ലാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഓ​രോ ക​വ​റി​ലേ​യും യൂ​സ​ര്‍ ലോ​ഗി​നി​ല്‍ വി​മാ​ന ബു​ക്കി​ങ്ങി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള തി​യ​തി ല​ഭ്യ​ത​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് അ​വ​സ​രം. നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ 29 പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യോ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാം.

