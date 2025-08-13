Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightഹജ്ജ് നറുക്കെടുപ്പ്...
    Hajj
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 6:50 AM IST

    ഹജ്ജ് നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്; ആദ്യ ഗഡു 20നകം അടക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹജ്ജ് നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്; ആദ്യ ഗഡു 20നകം അടക്കണം
    cancel

    മ​ല​പ്പു​റം: 2026ലെ ​ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. മും​ബൈ​യി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രാ​വി​ലെ 11.30 മു​ത​ലാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്. www.hajcommittee.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ലൈ​വ് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ​യും കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ​യും ക​വ​ർ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. മു​ഖ്യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​എം.​എ​സാ​യും വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    ഹ​ജ്ജി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​നാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ മൊ​ത്തം 27,123 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 16,086 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മൊ​ത്തം 1,94,616 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​ണു​ള്ള​ത്. 65നു ​​മു​​ക​​ളി​​ല്‍ പ്രാ​​യ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ, പു​രു​ഷ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ കൂ​ടെ​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​നി​ത അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ (ലേ​ഡീ​സ് വി​ത്തൗ​ട്ട് മെ​ഹ്റം), ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ല്ലാ​തെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. 4972 പേ​​രാ​​ണ് 65നു ​​മു​​ക​​ളി​​ല്‍ പ്രാ​​യ​​മു​​ള്ള​​വ​​രു​​ടെ വി​​ഭാ​​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. 3623 പേ​​ര്‍ ലേ​​ഡീ​​സ് വി​​ത്തൗ​​ട്ട് മെ​​ഹ്റം വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലും മു​​ന്‍വ​​ര്‍ഷ​​ത്തെ കാ​​ത്തി​​രി​​പ്പു​​പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ല്‍ 918 പേ​രു​മു​ണ്ട്. 17,610 പേ​രാ​ണ് ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ. 20 ദി​വ​സ​ത്തെ (ഷോ​ർ​ട്ട് ഹ​ജ്ജ്) പാ​ക്കേ​ജി​ന് 2914 പേ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 18,659 പേ​ർ ഈ ​പാ​ക്കേ​ജി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ലു​ണ്ട്. ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ പ​​തി​​വി​​ൽ​നി​ന്ന് വി​ഭി​ന്ന​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യി 1,52,300 രൂ​പ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20ന​കം അ​ട​ക്ക​ണം. പ​ണ​മ​ട​ച്ച ര​സീ​ത്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്‌​ക്രീ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ളും കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മ​റ്റൊ​ര​റി​യി​പ്പും കൂ​ടാ​തെ റ​ദ്ദാ​വു​ക​യും അ​ത്ത​രം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​രെ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. വി​മാ​ന ചാ​ർ​ജ്, സൗ​ദി​യി​ലെ ചെ​ല​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ ബാ​ക്കി തു​ക അ​ട​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കും. ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫോ​ൺ: 0483 2710717, 2717572, 8281211786.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hajj Applicationhajj drawspiritualismfirst installmentHajj 2026
    News Summary - Hajj draw today; first installment must be paid by the 20th
    Similar News
    Next Story
    X