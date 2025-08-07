Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Hajj
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:36 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:36 PM IST

    ഹജ്ജ്: നറുക്കെടുപ്പ് 12ന്; ഇത്തവണ 26,000ത്തിലേറെ അപേക്ഷകള്‍

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി
    Hajj
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12ന് ​ന​ട​ക്കും. ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്. കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഹ​ജ്ജ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. 26,100ല​ധി​കം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ല്‍ 5000ത്തി​ല​ധി​കം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ 65 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. പു​രു​ഷ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ കൂ​ടെ​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 3500ഓ​ളം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 902 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    65 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്കും പു​രു​ഷ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ കൂ​ടെ​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​നി​ത (ലേ​ഡീ​സ് വി​തൗ​ട്ട് മെ​ഹ്‌​റം) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും മു​ന്‍ത​വ​ണ കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​യ​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട് അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് ക്വോ​ട്ട​യ​നു​സ​രി​ച്ച് ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക. ഹ​ജ്ജ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ എ​ണ്ണം വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ക. നി​ല​വി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ണ്ട്. 2025ലെ ​ഹ​ജ്ജി​ന് 20,637 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 6000ത്തി​ല​ധി​കം അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ വ​ര്‍ധ​ന​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 16,482 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​തി​വി​ന് വി​ഭി​ന്ന​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ​യാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. ഹ​ജ്ജ് ക​ര്‍മം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക സം​ഘ​വും തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഹ​ജ്ജ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഹ​ജ്ജ് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ വി.​ആ​ര്‍. വി​നോ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കു​റ്റ​മ​റ്റ​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ര്‍ ക​ക്കൂ​ത്ത്, സം​സ്ഥാ​ന ഫാ​ക്ക​ല്‍റ്റി എ​ന്‍.​പി. ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

