Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightഹജ്ജ്: ആദ്യ ഗഡു...
    Hajj
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:18 PM IST

    ഹജ്ജ്: ആദ്യ ഗഡു അടക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി, 25 വ​രെ പ​ണ​മ​ട​ക്കാം; രേ​ഖ​ക​ള്‍ 30ന​കം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    Hajj 2025
    cancel

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് ആ​ദ്യ ഗ​ഡു തു​ക അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25 വ​രെ പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കി കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. പ​ണ​മ​ട​ച്ച​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വ​രെ​യും നീ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തേ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തു​പ്ര​കാ​രം പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​നും രേ​ഖ​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നും കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​യ​ള​വ് മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് സ​മ​യ​പ​രി​ധി ദീ​ര്‍ഘി​പ്പി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യി 1,52,300 രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഓ​രോ ക​വ​റി​നും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യു​ള്ള ബാ​ങ്ക് റ​ഫ​റ​ന്‍സ് ന​മ്പ​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പേ​മെ​ന്റ് സ്ലി​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലോ യൂ​നി​യ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലോ ആ​ണ് പ​ണ​മ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    പ​ണ​മ​ട​ച്ച ര​സീ​ത്, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ്‌​ക്രീ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​റ്റ്ന​സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, ഹ​ജ്ജ് അ​പേ​ക്ഷ​ഫോ​റം, ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് 30ന​കം സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ യൂ​സ​ര്‍ ഐ​ഡി ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​തി​ല്‍ ലോ​ഗി​ന്‍ ചെ​യ്താ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി രേ​ഖ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കേ​ണ്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hajj pilgrimshajjHajj 2025
    News Summary - Hajj: Deadline for first installment payment extended
    Similar News
    Next Story
    X