Madhyamam
    10 Sept 2025 9:49 AM IST
    10 Sept 2025 9:49 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ഹ​ജ്ജ്​ പാ​ക്കേ​ജി​ന്‍റെ നി​ര​ക്കേ​റു​മെ​ന്ന്​ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ എം​ബാ​ർ​ക്കേ​ഷ​ന്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്‍ കു​റ​വ്
    പ്ര​വാ​സി ഹ​ജ്ജ്​ പാ​ക്കേ​ജി​ന്‍റെ നി​ര​ക്കേ​റു​മെ​ന്ന്​ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം
    കേ​ര​ള ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് 20 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്താ​യാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ നി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി. കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള ഈ ​പാ​ക്കേ​ജി​ന് 2910 പേ​ര്‍ ഇ​തു​വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ല്‍ 398 പേ​ര്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​പാ​ക്കേ​ജി​ന് കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ എം​ബാ​ര്‍ക്കേ​ഷ​നു​ള്ളൂ.

    പാ​ക്കേ​ജ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ന് പ​ത്തു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്ത​ണം. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, പാ​സ്‌​പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പ​ണം എ​ന്നി​വ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക്, ഹ​ജ്ജി​നു​ശേ​ഷം ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കോ മ​റ്റോ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ല്‍ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ല്‍, പാ​ക്കേ​ജി​നൊ​പ്പം ന​ല്‍കു​ന്ന റി​ട്ടേ​ണ്‍ തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ഇ​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഹ​ജ്ജ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​നം ചെ​ല​വ് ഏ​റി​യ​താ​ക്കും.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട് മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ല്‍ വ​ന്‍ വ​ര്‍ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ, ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നു​ള്ള തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്‍ കു​റ​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ല്‍ ആ​യി​ര​ത്തി​ല്‍താ​ഴെ മാ​ത്ര​മേ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എം​ബാ​ര്‍ക്കേ​ഷ​ന്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ളൂ.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഹാ​ജി​മാ​രു​ള്ള​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 8530 പേ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ 4995 പേ​രു​ടെ​യും എം​ബാ​ര്‍ക്കേ​ഷ​ന്‍ കൊ​ച്ചി​യാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് 2892 പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് ഭീ​മ​മാ​യ നി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നെ കൈ​വി​ട്ട് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​രി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ര്‍ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ ഹ​ജ്ജ് ഹൗ​സ് നി​ര്‍മി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രേ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ലം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 5 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 27 കോ​ടി​രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ക്രൗ​ഡ് ഫ​ണ്ടി​ങ്​ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ആ​പ്പും ത​യാ​റാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം വേ​ണ​മെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

