Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightഹജ്ജ്: അവസരം ലഭിച്ചത്...
    Hajj
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:21 AM IST

    ഹജ്ജ്: അവസരം ലഭിച്ചത് 8530 പേര്‍ക്ക്; ​കൂടു​ത​ല്‍ പേ​ര്‍ പു​റ​പ്പെ​ടു​ക കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    hajj
    cancel

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന് നി​ല​വി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് 8530 പേ​ര്‍ക്ക്. ഇ​തി​ല്‍ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം പേ​രും പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ​യാ​ണ്- 4995 പേ​ർ. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. 632 പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം, 2892 പേ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് യാ​ത്രാ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ചെ​ല​വ് കൊ​ച്ചി​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ ഉ​യ​രു​ന്നെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ലാ​ണ് ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രും മ​റ്റ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​ത്. 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​ലെ വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ശേ​ഷം ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍ വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ യാ​ത്ര​നി​ര​ക്കി​നാ​യി മാ​ത്രം അ​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ അ​ധി​കം ന​ല്‍കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് മി​ക്ക തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രേ​യും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ന്‍ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 11 പേ​ര്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള മ​റ്റ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​യാ​കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം, ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ല്‍ നി​ന്നും മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മു​ള്ള 528 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ടെ 9058 പേ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Hajj commiteeKochi International Airportkarippur aiportLatest NewsHajj 2026
    News Summary - Hajj: 8530 people got the opportunity; More names to be announced from Kochi
    Similar News
    Next Story
    X