Madhyamam
    Hajj
    Hajj
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:15 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് 2026; ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്​​ട പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാകാം

    ഇ​തി​നാ​യി ‘പാ​ക്കേ​ജ് പ്രി​ഫ​റ​ൻ​സ്’ ഘ​ട്ടം നു​സു​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഹ​ജ്ജ് 2026; ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്​​ട പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാകാം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: 2026ലെ ​ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​ക്ക​ണ്ട് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ‘പാ​ക്കേ​ജ് പ്രി​ഫ​റ​ൻ​സ്’ ഘ​ട്ടം നു​സു​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബു​ക്കി​ങ്ങി​നു മു​മ്പു​ത​ന്നെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​നും ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ​വ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഈ ​പു​തി​യ ഫീ​ച്ച​റി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ അ​വ​യു​ടെ സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്താം. അ​ഞ്ച് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ വ​രെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള താ​ര​ത​മ്യം, ഓ​രോ​ന്നി​​ന്റെ​യും ജ​ന​പ്രീ​തി അ​റി​യാ​നു​ള്ള സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ല​റ്റ് വ​ഴി​യു​ള്ള ത​വ​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ​യും നു​സു​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നും സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു. അ​ർ​ഹ​രാ​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഉ​ട​നെ നു​സു​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യോ പു​തു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​ത് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഡ​യ​റ​ക്​​റ്റ്​ ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ‘നു​സു​ക്’ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന​ധി​കൃ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ വ​ഞ്ചി​ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    എ​ല്ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ളും പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്​​റ്റ്​ ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ധ​കം. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​മാ​യി nusuk.sa അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ hajj.nusuk.sa എ​ന്നീ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.ഹ​ജ്ജ് മി​ഷ​നു​ക​ളോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത, യൂ​റോ​പ്, അ​മേ​രി​ക്ക, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ തു​ട​ങ്ങി ചെ​റി​യ മു​സ്​​ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സൗ​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ‘നു​സു​ക് ഹ​ജ്ജ്’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ.

