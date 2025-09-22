Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Hajj
    Hajj
    Posted On
    22 Sept 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 1:23 PM IST

    ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നാ​ളെ മു​ത​ൽ

    ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ർ​ഹ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നാ​ളെ മു​ത​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തു​ട​ക്ക​ങ്ങു​മെ​ന്ന് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് www.hajj.om എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലൂ​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഓ​ത​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റ​വു​മാ​യി (പി.​കെ.​ഐ) ലി​ങ്ക് ചെ​യ്‌​തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സി​വി​ൽ ന​മ്പ​ർ, ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഹ​ജ്ജി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യ​ല്ലെ​ന്നും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ർ​ഹ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ജ്ജി​ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​വ​രെ ടെ​ക്സ്റ്റ് സ​ന്ദേ​ശം വ​ഴി അ​റി​യി​ക്കും. സൗ​ദി അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ക്വാ​ട്ട​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് അ​ര്‍ഹ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 മു​ത​ല്‍ 30 വ​രെ​യും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടംം ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ര​ണ്ട് മു​ത​ല്‍ ആ​റ് വ​രെ​യും മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​ത് മ​തു​ല്‍ 11 വ​രെ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം 14,000 ആ​യി​രു​ന്നു ഒ​മാ​നി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് ക്വാ​ട്ട. ഇ​തി​ല്‍ 470 വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ത്ര വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് 235ഉം ​മ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 235ഉം ​ആ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക്വാ​ട്ട.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യ​മോ ശാ​രീ​രി​ക വൈ​ക​ല്യ​മോ ഉ​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്കും കൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​വ​രി​ല്‍നി​ന്നാ​കും അ​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മ​റ്റു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ന്‍ ന​മ്പ​ര്‍ 80008008ൽ ​വി​ളി​ക്കാം. സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ര, വ്യോ​മ മാ​ർ​ഗം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ന്തി​മ പ്ര​വേ​ശ​ന തീ​യ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും.

    X