    Hajj
    date_range 3 Sept 2025 9:14 AM IST
    date_range 3 Sept 2025 9:14 AM IST

    മ​ക്ക മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ മു​ടി മു​റി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​നം; ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ

    മ​ക്ക മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ സം​വി​ധാ​നി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മു​ടി മു​റി​ക്ക​ൽ സ​ലൂ​ൺ

    മ​ക്ക: മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാം അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഉം​റ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഇ​ഹ്‌​റാ​മി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ടി മു​റി​ക്ക​ൽ സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ച​നം ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ റ​മ​ദാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​ഹ​റം ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി ആ​ദ്യ​മാ​യി ഈ ​സേ​വ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​ർ​വ ഗേ​റ്റ്, പ​ള്ളി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മു​റ്റം എ​ന്നീ ര​ണ്ട് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ടി മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഉം​റ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഈ ​സേ​വ​നം പ്രാ​പ്ത​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ സേ​വ​ന വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്, പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച സം​ഘ​മാ​ണ് സേ​വ​ന​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തി നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​രു ഹ​റ​മു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​രു​ഹ​റം ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

