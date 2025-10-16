Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Hajj
    Posted On
    16 Oct 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:03 AM IST

    സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ബുക്കിങ് ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം -ഹജ്ജ്, ഉംറ ഗ്രൂപ് അസോ.

    സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ബുക്കിങ് ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണം -ഹജ്ജ്, ഉംറ ഗ്രൂപ് അസോ.
    മ​ല​പ്പു​റം: സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ഹ​ജ്ജി​നു പോ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ ഗ്രൂ​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 80 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തേ​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഹ​ജ്ജ് മു​ട​ങ്ങി​യ 80 പേ​ർ​ക്ക് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ബു​ക്കി​ങ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ച ഹ​ജ്ജ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത ഹ​ജ്ജ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​തി​ര​മ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് വേ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Bookings for private groups should be completed immediately-Hajj and Umrah Group Asso
