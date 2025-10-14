Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightമഹ്റം സീറ്റിലേക്ക്...
    Hajj
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:41 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:41 PM IST

    മഹ്റം സീറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    hajj
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ഹ​ജ്ജി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പു​രു​ഷ മ​ഹ്റം ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, പി​ന്നീ​ട് ഹ​ജ്ജ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ മ​റ്റ് മ​ഹ്റം ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ 500 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന​യോ സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യോ അ​ല്ലാ​തെ​യോ മു​മ്പ് ഹ​ജ്ജ് ചെ​യ്ത​വ​രാ​ക​രു​ത്. യോ​ഗ്യ​രാ​യ വ​നി​ത​ക​ള്‍ https://www.hajcommittee.gov.in ൽ ​ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് രേ​ഖ​ക​ള്‍ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31 ആ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് 2025 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31 വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള പാ​സ്പോ​ര്‍ട്ടു​ണ്ടാ​ക​ണം.

    അ​പേ​ക്ഷ​യി​ല്‍ പു​രു​ഷ മ​ഹ്റ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. ഒ​രു ക​വ​റി​ല്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ചു പേ​രാ​യ​തി​നാ​ല്‍ നി​ല​വി​ല്‍ അ​ഞ്ചു പേ​രു​ള്ള ക​വ​റു​ക​ളി​ല്‍ മെ​ഹ്റം ക്വോ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​തി​ന​കം ഹ​ജ്ജി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച് ക​വ​ര്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ല​ഭി​ച്ച​വ​ര്‍ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ അ​ര്‍ഹ​ര​ല്ലെ​ന്നും ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MahramhajjHajj 2026
    News Summary - Applications invited for the Mahram seat
    Similar News
    Next Story
    X