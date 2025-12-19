Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightമ​​ഞ്ഞു​​പെ​​യ്യു​​ന്ന...
    Spirituality
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 12:23 PM IST

    മ​​ഞ്ഞു​​പെ​​യ്യു​​ന്ന ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ ക്രി​​സ്മ​​സ് കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​​ഞ്ഞു​​പെ​​യ്യു​​ന്ന ഓ​​ർ​​മ​​ക​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മ​​രു​​ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ ക്രി​​സ്മ​​സ് കാ​​ഴ്ച​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക്
    cancel

    ‘‘ജീ​വി​തം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ട്ട​പ്പോ​ൾ ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ മു​ഖം മാ​റി. ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് വേ​റൊ​രു ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഡി​സം​ബ​റി​ലെ കു​ളി​രി​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ബാ​ല്യ​കാ​ല​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​പ്പി​ലും മ​ഞ്ഞി​ന്റെ കു​ളി​രി​ലും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ക്രി​സ്മ​സ്. ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തൂ​ക്കി​യും പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യും കാ​ര​ൾ സം​ഘ​ത്തി​നൊ​പ്പം വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ടം; അ​ത് വെ​റു​മൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ​യും വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ​പി​ന്നീ​ട് ജീ​വി​തം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ട്ട​പ്പോ​ൾ ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ മു​ഖം മാ​റി. ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് വേ​റൊ​രു ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ മ​തി​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലും താ​മ​സ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ന​മ്മ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​തു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ന് ആ​ഴ​മേ​റി. പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സി​ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ​യും ക​രു​ത​ലി​ന്റെ​യും വ​ലി​യൊ​രു അ​ർ​ഥ​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ​കാ​ലം മാ​റി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദി​യും മാ​റി. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​ക്ക് ശേ​ഷം ലോ​കം പ​ഴ​യ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ വേ​ദി​യാ​യി. ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലും ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാ​മി​ലും നി​റ​യു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​ത് കോ​ണി​ലാ​യാ​ലും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്രി​സ്തു​വി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ലോ​കം ഒ​ട്ടാ​കെ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ആ​ഘോ​ഷം വേ​റെ​യി​ല്ല.

    ​ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് കാ​ത്തോ​ലി​ക് പ​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യാ​ണ് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​ത് കാ​ണി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണ് മാ​ർ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ പ​ള്ളി​യി​ലെ കാ​ഴ്ച. അ​വി​ടെ സെ​ന്റ് ഡ​യ​നീ​ഷ്യ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'ബെ​യ്ത് അ​ൽ ബെ​ത്‌​ല​ഹേം' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം. ജാ​തി​മ​ത​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ദി​വ​സേ​ന നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണാ​നാ​യി അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. ​

    മാ​റു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​നൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​റ്റം വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ക്രി​സ്മ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം. ഏ​വ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChristmasgulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - From snowy memories to desert Christmas sights
    Similar News
    Next Story
    X