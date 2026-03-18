    Posted On
    date_range 18 March 2026 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 10:00 PM IST

    മാസപ്പിറ കണ്ടില്ല; ഒമാനൊഴികെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ​​​വെള്ളിയാഴ്ച

    ഒമാനിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ്​ മാസപ്പിറ നിരീക്ഷിക്കുക
    ദുബൈ: ബുധനാഴ്ച മാസപ്പിറ കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ റമദാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കി ഗൾഫിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച. ഒമാനൊഴികെ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ മാസപ്പിറ നിരീക്ഷിക്കാൻ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. സൗദി സുപ്രീം കോടതിയാണ്​ ആദ്യം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. തുടർന്ന്​ യു.എ.ഇ, ഖത്തർ, ബഹ്​റൈൻ, കുവൈത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ചെറിയ പെരുന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന്​ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    അതേസമയം റമദാൻ ഒരു ദിവസം വൈകിയാരംഭിച്ച ഒമാനിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ്​ മാസപ്പിറ നിരീക്ഷിക്കുക. പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ്​ വിവിധ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്​. മേഖലയിലെ സംഘർഷാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈദ്​ ഗാഹുകൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    TAGS: GCC, gulf countries, Eid Al Fitr, moon sighting
    News Summary - No crescent moon sighted; Eid to be celebrated on Friday in Gulf
