ദക്ഷിണ കാശി രഥോത്സവത്തിൽ ഭക്തജനപ്രവാഹംtext_fields
ബംഗളൂരു: മൈസൂരു ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രനഗരമായ നഞ്ചൻഗുഡിൽ തിങ്കളാഴ്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര സ്വാമി ഗൗതമ പഞ്ച മഹാ രഥോത്സവം' കാണാൻ ഭക്തരുടെ മഹാപ്രവാഹം ദൃശ്യമായി.'ദക്ഷിണ കാശി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഞ്ചൻഗുഡിലെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര രാവിലെ 6.34ന്റെ മുഹൂർത്തത്തിൽ പരശ്ശതം ഭക്തരുടെ കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന സ്തോത്രങ്ങൾ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. നീണ്ടു നിന്ന ചാറ്റൽമഴ ഭക്തർക്ക് കുളിരേകി. ‘രഥ ബീഡി’(രഥ പാത) തീർത്ഥാടകരാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ നേർച്ചകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രഥത്തിന്റെ കൂറ്റൻ കയറുകൾ വലിച്ചു.
90 അടി ഉയരമുള്ള 'ഗൗതമ രഥം' മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ, ഭക്തർ 'ബന്ധനപ്പ ബന്ധനു നഞ്ചുണ്ടപ്പ ബന്ധനു' (നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നഞ്ചുണ്ടൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു) എന്ന് ആർത്ത് പഴങ്ങളും പൂക്കളും സമർപ്പിച്ചു. രാവിലെ ആറിന് രഥാരോഹണത്തോടെ (വിഗ്രഹം രഥത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു) മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര സ്വാമിയുടെ ഉത്സവ മൂർത്തി (ഘോഷയാത്ര വിഗ്രഹം) ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പല്ലക്കിയിൽ (പല്ലക്ക്) രഥത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. നഞ്ചൻഗുഡ് എംഎൽഎ ദർശൻ ധ്രുവനാരായണൻ രഥചക്രത്തിൽ തേങ്ങ ഉടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു.
ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ജി ലക്ഷ്മികാന്ത് റെഡ്ഡി പച്ചക്കൊടി വീശി ഘോഷയാത്രക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രധാന ആകർഷണമായ ഗൗതമ രഥത്തിന് 110 ടൺ ഭാരവും 90 അടി ഉയരവുമുണ്ട്. പാർവതി ദേവി, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ചണ്ഡികേശ്വരൻ എന്നിവർക്ക് സമർപ്പിച്ച മറ്റ് നാല് രഥങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള രഥ ബീഡിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അഞ്ച് രഥങ്ങളും പതാകകളും തുണികളും കൊണ്ട് വർണ്ണാഭമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഭീമാകാരമായ മരഘടനയുടെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ 100 മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് കയറുകൾ വലിച്ചു. മഞ്ഞ യൂണിഫോമിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം സിഗ്നൽ പതാകകൾ ഉപയോഗിച്ച് രഥത്തിന്റെ ചലനം ഏകോപിപ്പിച്ചു - വലിക്കാൻ പച്ചയും നിർത്താൻ ചുവപ്പും.
