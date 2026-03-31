    Spirituality
    Posted On
    date_range 31 March 2026 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 7:29 AM IST

    ദ​ക്ഷി​ണ കാ​ശി ര​ഥോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ത​ജ​ന​പ്ര​വാ​ഹം

    ര​ഥോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ 'ശ്രീ ​ശ്രീ​ക​ണ്ഠേ​ശ്വ​ര സ്വാ​മി ഗൗ​ത​മ പ​ഞ്ച മ​ഹാ ര​ഥോ​ത്സ​വം' കാ​ണാ​ൻ ഭ​ക്ത​രു​ടെ മ​ഹാ​പ്ര​വാ​ഹം ദൃ​ശ്യ​മാ​യി.'​ദ​ക്ഷി​ണ കാ​ശി' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡി​ലെ ശ്രീ​ക​ണ്ഠേ​ശ്വ​ര ഭ​ഗ​വാ​ന്റെ ര​ഥ​യാ​ത്ര രാ​വി​ലെ 6.34ന്റെ ​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ പ​ര​ശ്ശ​തം ഭ​ക്ത​രു​ടെ ക​ണ്ഠ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന സ്തോ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​മു​ഴ​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നീ​ണ്ടു നി​ന്ന ചാ​റ്റ​ൽ​മ​ഴ ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് കു​ളി​രേ​കി. ‘ര​ഥ ബീ​ഡി’(​ര​ഥ പാ​ത) തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​രാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​ച്ച​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ഥ​ത്തി​ന്റെ കൂ​റ്റ​ൻ ക​യ​റു​ക​ൾ വ​ലി​ച്ചു.

    90 അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള 'ഗൗ​ത​മ ര​ഥം' മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, ഭ​ക്ത​ർ 'ബ​ന്ധ​ന​പ്പ ബ​ന്ധ​നു ന​ഞ്ചു​ണ്ട​പ്പ ബ​ന്ധ​നു' (ന​മ്മു​ടെ ഭ​ഗ​വാ​ൻ ന​ഞ്ചു​ണ്ട​ൻ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു) എ​ന്ന് ആ​ർ​ത്ത് പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പൂ​ക്ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് ര​ഥാ​രോ​ഹ​ണ​ത്തോ​ടെ (വി​ഗ്ര​ഹം ര​ഥ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു) മ​ത​പ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ശ്രീ ​ശ്രീ​ക​ണ്ഠേ​ശ്വ​ര സ്വാ​മി​യു​ടെ ഉ​ത്സ​വ മൂ​ർ​ത്തി (ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര വി​ഗ്ര​ഹം) ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ​ല്ല​ക്കി​യി​ൽ (പ​ല്ല​ക്ക്) ര​ഥ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ചു. ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് എം​എ​ൽ​എ ദ​ർ​ശ​ൻ ധ്രു​വ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ര​ഥ​ച​ക്ര​ത്തി​ൽ തേ​ങ്ങ ഉ​ട​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ച​ട​ങ്ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ​ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ ജി ​ല​ക്ഷ്മി​കാ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി വീ​ശി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യ ഗൗ​ത​മ ര​ഥ​ത്തി​ന് 110 ട​ൺ ഭാ​ര​വും 90 അ​ടി ഉ​യ​ര​വു​മു​ണ്ട്. പാ​ർ​വ​തി ദേ​വി, ഗ​ണ​പ​തി, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, ച​ണ്ഡി​കേ​ശ്വ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മ​റ്റ് നാ​ല് ര​ഥ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ര​ഥ ബീ​ഡി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ഞ്ച് ര​ഥ​ങ്ങ​ളും പ​താ​ക​ക​ളും തു​ണി​ക​ളും കൊ​ണ്ട് വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ മ​ര​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ച​ല​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ത​ർ 100 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ര​ണ്ട് ക​യ​റു​ക​ൾ വ​ലി​ച്ചു. മ​ഞ്ഞ യൂ​ണി​ഫോ​മി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം സി​ഗ്ന​ൽ പ​താ​ക​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ഥ​ത്തി​ന്റെ ച​ല​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു - വ​ലി​ക്കാ​ൻ പ​ച്ച​യും നി​ർ​ത്താ​ൻ ചു​വ​പ്പും.

    TAGS:DevoteesSpiritualityRatholsavam
    News Summary - Devotees throng Dakshina Kashi Rath Festival
