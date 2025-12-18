Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    18 Dec 2025 11:20 AM IST
    18 Dec 2025 11:20 AM IST

    ‘ക്രി​സ്മ​സ്‌ വി​ല്ലേ​ജി’​ന്‌ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക്രി​സ്മ​സ്‌ ട്രീ, ​പു​ൽ​ക്കൂ​ട്‌ മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും
    ‘ക്രി​സ്മ​സ്‌ വി​ല്ലേ​ജി’​ന്‌ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം
    മാ​ർ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ബൈ​ത്‌ അ​ൽ ​

    ബ​ത്‍ല​ഹേം ക്രി​സ്മ​സ്‌ വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്‌: മാ​ർ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യി​ലെ ആ​ത്മീ​യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ സെ​ന്റ്‌ ഡ​യ​നേ​ഷ്യ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ഫെ​ല്ലോ​ഷി​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ബൈ​ത്‌ അ​ൽ ​​ബ​ത്‍ല​ഹേം ക്രി​സ്മ​സ്‌ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‌ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. ഒ​മാ​നി​ലെ ക്രൈ​സ്ത​വ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്‌ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യൊ​രു​ക്കി​യ ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ്‌ ഗ്രാ​മം.

    ​യേ​ശു​ദേ​വ​ന്റെ ജ​ന​ന​സ്ഥ​ല​മാ​യ ബേ​ത്‍ല​ഹേ​മി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യാ​ണ്‌ വി​ല്ലേ​ജ്‌ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ക്രി​സ്മ​സ്‌ സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​രു​ന്ന ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ത്മീ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്‌ ന​വ്യാ​നു​ഭ​വം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്‌ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ്‌ ഈ ​ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്ന്‌ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്‌. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റ്‌ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ക്രി​സ്മ​സ്‌ വി​ല്ലേ​ജ്‌ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന്‌ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക്രൈ​സ്ത​വ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്‌ വി​പു​ല​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക്രി​സ്മ​സ്‌ ട്രീ, ​പു​ൽ​ക്കൂ​ട്‌ മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ സ​മാ​പ​ന​ദി​വ​സ​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 27ന്‌ ​ക്രി​സ്മ​സ്‌ കേ​ക്ക്‌ അ​ല​ങ്കാ​രം, സാ​ന്താ ക്ലോ​സ്‌, ക്വ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ്‌ കാ​ര​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തും. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം റു​വി സെ​ന്റ്‌ തോ​മ​സ്‌ ച​ർ​ച്ചി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​മാ​പ​ന​വും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ന​ട​ത്തും.

