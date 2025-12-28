Begin typing your search above and press return to search.
    28 Dec 2025 9:03 AM IST
    28 Dec 2025 9:03 AM IST

    മ​ഞ്ഞ് പു​ത​ച്ച ഓർമകളിലെ ‘ക്രി​സ്മ​സ് കാലം’..!

    മ​ഞ്ഞ് പു​ത​ച്ച ഓർമകളിലെ ‘ക്രി​സ്മ​സ് കാലം’..!
    കോ​ട​മ​ഞ്ഞ് പു​ത​ച്ച പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളെ ക​രി​യി​ല ക​ന​ലു​കൊ​ണ്ട് വ​ക​ഞ്ഞു മാ​റ്റു​ന്ന ബാ​ല്യ​കാ​ലം. അ​ടു​ത്തു​ള്ള അ​മ്പ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സു​പ്ര​ഭാ​ത​വും വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഡി​സം​ബ​റി​ലെ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തെ പ്ര​സ​ന്ന​മാ​ക്കാ​ൻ ന​മ്മ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.​ക്രി​സ്മ​സി​ന് ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സം മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ളും വ​ല്ല്യ​മ്മാ​വ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ളും ക​സി​ൻ​സും എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പു​ൽ​ക്കൂ​ടും വ​ഴി​വി​ള​ക്കും ന​ക്ഷ​ത്ര​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രി​ക്കും...​കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ തോ​ട്ടു​വ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ട​വെ​ട്ടി കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന് ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​നും വ​ഴി​വി​ള​ക്കി​നും മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ട അ​ള​വി​ൽ വെ​ട്ടി​വെ​ക്കും പി​ന്നെ ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​യു​ണ്ടാ​ക്കും. റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ൽ നി​ശ്ചി​ത അ​ക​ല​ത്തി​ൽ വ​ഴി​വി​ള​ക്ക് കു​ത്തി​വെ​ക്കും, മു​റ്റ​ത്തി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി വെ​ക്കും. (ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ ബ​ൾ​ബൊ​ന്നും അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ കൈ​യി​ലു​ള്ള ചെ​റി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​മ്മ​മ്മ​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​യും​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള ക​ള​ർ പേ​പ്പ​റും മെ​ഴു​കു​തി​രി​യും മൈ​ദ​യും ഒ​ക്കെ വാ​ങ്ങാ​റ്.)

    പി​ന്നെ ഒ​രു കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ് എ​ടൂ​ർ പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്നും വ​രു​ന്ന ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ത്തേ​യും കാ​ത്ത്, വൈ​കു​വോ​ളം ! ക്രി​സ്മ​സ് അ​പ്പൂ​പ്പ​നേ​യും ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വി​നേ​യും കാ​ണാ​നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​കാം​ക്ഷ, പി​ന്നെ അ​പ്പൂ​പ്പ​ന്റെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടു​ന്ന മി​ഠാ​യി​യും. വ​ല്ല്യ​മ്മാ​വ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​കാ​ത്തി​രി​പ്പ്.

    ന​ട​വ​ഴി​യി​ൽ നീ​ട്ടി കെ​ട്ടി​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​വി​ള​ക്കി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ.. ഇ​റ​യ​ത്ത് പു​ത്ത​ൻ തു​ണി വി​രി​ച്ച് പൂ​ക്ക​ൾ വി​ത​റി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച്, മെ​ഴു​കു​തി​രി ക​ത്തി​ച്ചു വെ​ച്ച് സ്റ്റൂ​ളോ ക​സേ​ര​യോ ഒ​രു​ക്കി വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വും അ​തി​ലാ​ണ് ക​രോ​ൾ സം​ഘം കൊ​ണ്ടു വ​രു​ന്ന ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വി​നെ കി​ട​ത്താ​റ്. എ​ന്താ​ണ് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൈ​കൂ​പ്പി ആ ​രൂ​പം നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സ് നി​റ​യാ​റു​ണ്ട്... ഇ​ന്നാ​ലോ​ചി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്ക​വും ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ളെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ന്മ​യു​ടെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്..

