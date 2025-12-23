Begin typing your search above and press return to search.
    23 Dec 2025 2:41 PM IST
    23 Dec 2025 2:41 PM IST

    ബത്‌ലഹേം പുൽക്കൂട് ഒരു "റീ ക്രിയേഷൻ"

    ഒ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചാ​ൽ മ​ല​യും പോ​രും" എ​ന്ന പ​ഴ​മൊ​ഴി പോ​ലെ, ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ലി​യൊ​രു സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഓ​രോ ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​വും ന​മു​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ണും വി​ണ്ണും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​രും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ആ ​പു​ൽ​ത്തൊ​ട്ടി ഭാ​വ​ന​യി​ൽ വി​രി​യു​മ്പോ​ൾ, 'എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്കും ആ ​ബ​ത്‌​ല​ഹേം പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ഒ​രി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കൂ​ടാ' എ​ന്ന ചി​ന്ത പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ​യും പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ​യും കാ​ല​മാ​ണി​ത്. ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലെ ദൂ​ത​ന്മാ​രെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ തോ​റ്റു​പോ​യ​വ​രെ​യും അ​ശ​ര​ണ​രെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ നി​ന്ന് പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യു​മെ​ല്ലാം ആ ​പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ ന​മു​ക്ക് പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ഴ​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ലോ​ക​ത്തെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ച ആ ​സു​വാ​ർ​ത്ത എ​ത്തി​യ​ത്: "ഇ​താ ന​മു​ക്കൊ​രു ശി​ശു ജ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു!"

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജ​നി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ര എ​ളി​യ ഒ​രി​ടം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, "മ​ഹി​യി​ൽ വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ൻ എ​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​വി​ടം ഞാ​ൻ പു​ൽ​ക്കൂ​ടാ​ക്കും, അ​വി​ടം ഞാ​ൻ സ്വ​ർ​ഗ്ഗ​മാ​ക്കും" എ​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ആ ​പൈ​ത​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 'ദൈ​വം ന​മ്മോ​ടു കൂ​ടെ' എ​ന്ന​ർ​ത്ഥ​മു​ള്ള 'ഇ​മ്മാ​നു​വേ​ൽ' എ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു പേ​ര​ല്ല; മ​റി​ച്ച് ദൈ​വ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​സ്യ​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ്. നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കേ​ണ്ട പേ​രാ​ണ​ത്. സ്വ​ർ​ഗ്ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ ദൂ​ത​ൻ ആ​ട്ടി​ട​യ​ന്മാ​രോ​ട് ഘോ​ഷി​ച്ച ആ ​മ​ഹാ​സ​ന്തോ​ഷം ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്.

    രാ​ജ​കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലോ പ്ര​ഭു​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഇ​ടം ല​ഭി​ക്കാ​തെ, ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ദൈ​വം ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. പൂ​ർ​ണ്ണ​ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ ഒ​രു സ്ത്രീ​ക്കും നാ​മ​മാ​ത്ര ധാ​രി​യാ​യ അ​വ​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ​യും മു​ൻ​പി​ൽ സ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ കൊ​ട്ടി​യ​ട​യ്ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ആ​രും തു​റ​ക്കാ​ത്ത ഒ​രി​ട​ത്താ​ണ് ഈ ​ലോ​ക​ര​ക്ഷ​ക​ൻ പി​റ​ന്ന​ത്. ആ ​ചെ​റി​യ പു​ൽ​ക്കൂ​ട് പി​ന്നീ​ട് രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രും ശാ​സ്ത്രി​മാ​രും ദൂ​ത​ന്മാ​രും വ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു വി​ശു​ദ്ധ മ​ന്ദി​ര​മാ​യി മാ​റി. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​പു​ത്ര​നും ത​ന്നി​ലെ ദൈ​വ​പു​ത്ര​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന 'റീ-​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ' സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. ക്രി​സ്തു​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​പു​ന​രാ​വി​ഷ്കാ​രം ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ അ​ർ​ത്ഥ​പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​ക്ക​ട്ടെ. ഏ​വ​ർ​ക്കും ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ശം​സ​ക​ൾ!

