Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightഗുണ്ടർട്ട് സ്മരണയിൽ...
    Spirituality
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:43 AM IST

    ഗുണ്ടർട്ട് സ്മരണയിൽ ക്രിസ്മസ് റാന്തൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗുണ്ടർട്ട് സ്മരണയിൽ ക്രിസ്മസ് റാന്തൽ
    cancel
    camera_alt

    ഫാ. ​ജി.​എ​സ്. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി കാ​യ്യ​ത്ത് റോ​ഡി​ലെ വ​സ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച റാ​ന്ത​ൽ

    Listen to this Article

    തലശ്ശേരി: മലയാള ഭാഷക്കും വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയ ജർമൻ മിഷനറി ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ സ്‌മരണയിൽ ക്രിസ്മ‌സ് റാന്തലൊരുക്കി. ക്രിസ്മസിനെ വരവേറ്റ് സി.എസ്.ഐ വൈദികൻ ഡോ. ജി.എസ്. ഫ്രാൻസിസ് തലശ്ശേരി കായ്യത്ത് റോഡിലെ വസതിയിലാണ് റാന്തൽ നിർമിച്ച് തൂക്കിയത്.

    1839ൽ ഗുണ്ടർട്ട് തലശ്ശേരിയിലെത്തി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇതേ മാതൃകയിൽ റാന്തൽ ഇല്ലിക്കുന്ന് പള്ളിയിൽ തൂക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി 20 വർഷവും ക്രിസ്മസിന് റാന്തൽ തൂക്കിയിരുന്നു.

    ഡിസംബർ 24ന് തൂക്കുന്ന റാന്തൽ ജനുവരി ആറിനാണ് അഴിക്കുക. ഗുണ്ടർട്ട് പോയശേഷവും ക്രിസ്മസ് റാന്തൽ നിർമിച്ചു. ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് ജർമനിയിൽ പോയപ്പോൾ ടൂബിങ്ങ് ടൺ സർവകലാശാലയിൽ റാന്തൽ മാതൃക കാണുകയും തിരിച്ചുവന്നശേഷം അതേ മാതൃകയിൽ ക്രിസ്മസിന് റാന്തൽ നിർമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഈ ക്രിസ്മസിന് നിർമിച്ചതാണ് ഈ റാന്തൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Christmasherman gundertThalasseriLanterns
    News Summary - Christmas lantern in memory of Gundert
    Similar News
    Next Story
    X