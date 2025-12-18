Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    18 Dec 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 11:15 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ്: സ്നേ​ഹ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​നം

    ക്രി​സ്മ​സ്: സ്നേ​ഹ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​നം
    ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ശേ​ഷ​ദി​ന​മാ​ണ്. യേ​ശു​ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​ന​ത്തെ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ദി​വ​സം, മ​നു​ഷ്യ​രെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്കും ക്ഷ​മ​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പു​ണ്യാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സ് അ​ടു​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു​ത​രം ആ​ന​ന്ദ​വും കാ​ത്തി​രി​പ്പും നി​റ​യു​ന്നു. ബാ​ല്യ​കാ​ലം മു​ത​ൽ ഞാ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ഓ​രോ ക്രി​സ്മ​സും പു​തി​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ന്നെ ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പ​ര​ക്കും. തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന വ​ർ​ണ​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​തെ​ല്ലാം ഒ​രു ഉ​ത്സ​വാ​വ​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വീ​ടു​വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ലും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ത​രം ഉ​ത്സ​വം പോ​ലെ​യാ​ണ്. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന് ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്. അ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​റ​ക്ക​മ്പു​കൊ​ണ്ട് ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ക്കും. വ​ർ​ണ​വി​ള​ക്കു​ക​ളും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും വീ​ടി​നെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ന​സ്സു​ക​ളെ​യും പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നും.

    ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​നു​ഭ​വം പ​ള്ളി​യി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളാ​ണ്. രാ​ത്രി കു​ർ​ബാ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് യേ​ശു​വി​ന്റെ ജ​ന​നം അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യം ശാ​ന്ത​മാ​കു​ന്നു. ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ധു​ര്യം ആ​ത്മാ​വി​നെ നി​റ​ക്കു​ക​യും മ​ന​സ്സി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം പ​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണം പ്ര​ത്യേ​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. കേ​ക്കും വൈ​നും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​ടും​ബം ഒ​രു​മി​ച്ച് പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം. അ​മ്മ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ രു​ചി ഇ​ന്നും എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ക്രി​സ്മ​സ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ദി​ന​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യ​ല്ല, അ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന് ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ർ​ഥ​മാ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഏ​റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​രു​മ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ഉ​പ​സം​ഹാ​രം: എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ക്രി​സ്മ​സ് വ​രു​മ്പോ​ൾ, ന​ല്ല മ​നു​ഷ്യ​നാ​കാ​ൻ എ​ന്നെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ വീ​ണ്ടും മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ണ​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ, ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് നേ​ടു​ന്ന​ത്.

