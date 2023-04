cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ല​പ്പു​റം: കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ്​ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ്​ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​റി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

വി​വി​ധ പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​​ലെ മൂ​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 22 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നി​ട​ത്തു​നി​ന്നും ജൂ​ൺ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ 22 വ​രെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്. നേ​ര​ത്തേ മൂ​ന്ന്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 13,300 പേ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ളി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ​തി​ൽ ഇ​ത്​ 10,684 ആ​യാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് നേ​ര​ത്തേ 8300 ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ​തി​ൽ 6363 ആ​യി. കൊ​ച്ചി 2700 എ​ന്ന​ത്​ 2448 ആ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ 2300 എ​ന്ന​ത്​ 1873 ആ​യും കു​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. മ​ട​ക്കം ജൂ​ലൈ 13 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ര​ണ്ടു​വ​രെ മ​ദീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നും. പു​തി​യ പ​ട്ടി​ക​പ്ര​കാ​രം 13 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​മ്പ​ത്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി, നാ​ഗ്​​പു​ർ, വി​ജ​യ​വാ​ഡ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഔ​റം​ഗാ​ബാ​ദ്, ല​ഖ്​​നോ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ജ​യ്പു​ർ, ഗു​വാ​ഹ​തി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന. Show Full Article

Change in Hajj tender; There has been a change in the number of pilgrims.