Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 1:49 PM IST

    ക​രോ​ളി​ന്റെ മ​ത്സ​രാ​വേ​ശം

    ക​രോ​ളി​ന്റെ മ​ത്സ​രാ​വേ​ശം
    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​മു​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള സ​മ​യം ഏ​താ​ണ് എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ എ​നി​ക്ക് നി​സം​ശ​യം പ​റ​യു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യൊ​ക്കെ ചെ​റു​പ്പ​കാ​ലം മു​ത​ലേ ക​രോ​ളി​നു പോ​വു​ക​യും അ​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​ത്തി​രി​യേ​റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യൊ​ക്കെ നാ​ട്ടി​ലെ ദേ​വാ​ല​യം ഇ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം 4- 5 പ​ള്ളി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത് ഉ​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ പ​ള്ളി​യി​ൽ ക​രോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട് അ​ടു​ത്ത പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ക​രോ​ളി​ന് പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഓ​രോ ഏ​രി​യ​ക​ൾ ന​മ്മ​ൾ ക​രോ​ൾ പോ​കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു​നാ​ലും പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു വ​രി​ക​യും അ​വി​ടെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി ഉ​ള​വാ​ക്കി ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ക​രോ​ൾ പാ​ടി ന​ട​ന്ന ആ ​ചെ​റു​പ്പ​കാ​ലം ഇ​ന്നും വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ വൈ​കീട്ട് ആ​റ​രമു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന ആ ​ക​രോ​ളി​ന്റെ ഇ​ട​യ്ക്കു​ള്ള ര​സ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ന​മു​ക്ക് മി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. അ​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ടോ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​മാ​ണ്. വെ​റും ര​ണ്ട് പെ​ട്രോ​ൾ മാ​ക്സി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലൂ​ടെ ചെ​റി​യ റോ​ഡ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യൊ​ക്കെ വേ​ണം പോ​വാ​ൻ. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പാ​ട​ത്തി​ന്റെ സൈ​ഡി​ലൂ​ടെ പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ പ​ല​രും ത​ന്നെ പാ​ട​ത്ത് വീ​ഴും. ആ ​ര​സ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷം ത​രു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    ആ ​ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ടം ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​സ്ക​റ്റി​ലും പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് സ​ന്തോ​ഷം ത​രു​ന്ന കാ​ര്യം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലും അ​തു​പോ​ലെ എ​ല്ലാ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​രോ​ളി​ന് പോ​കു​വാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​വാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ടം എ​ല്ലാ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ​ശോ ജ​നി​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​വും പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വേ​ശ​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ത്മാ​ർ​ഥമാ​യി പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു.

