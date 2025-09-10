Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി...
    Spirituality
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 2:07 PM IST

    ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ജലമേള: മേലുകര, കോറ്റാത്തൂർ പള്ളിയോടങ്ങൾ ജേതാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Aranmula Uthrattathi Boat Race
    cancel

    പത്തനംതിട്ട: ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ജലമേളയിൽ മേലുകര, കോറ്റാത്തൂർ പള്ളിയോടങ്ങൾ ജേതാക്കൾ. ആവേശം കൊടുമുടിയേറിയ മത്സരത്തിൽ എ ബാച്ചിൽ അയിരൂർ, മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി, ഇടശ്ശേരിമല കിഴക്ക്​ പള്ളിയോടങ്ങളെ പിന്തള്ളി പ്രവീൺകുമാർ ക്യാപ്​റ്റനായ മേലുകര ഒന്നാമതെത്തി മന്നം ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ ബി ബാച്ചിൽ വിജയിച്ച്​ കോറ്റാത്തൂർ കൈതക്കോടിയും മന്നം ട്രോഫിക്ക്​ അർഹത നേടി.

    ബി ബാച്ച്​ ഫൈനലിൽ നാലുവള്ളങ്ങളാണ്​ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്​. നാല്​ മിനിറ്റ്​ 46 സെക്കൻഡ്​ എടുത്താണ്​ കോറ്റാത്തൂർ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്​. മത്സരത്തിൽ കോടിയാറ്റുകര രണ്ടാമതും ഇടപ്പാവൂർ മൂന്നാമതും എത്തി. ബി ബാച്ചിലെ ലൂസേഴ്​സ്​ ഫൈനലിൽ വന്മഴി ഒന്നാമതും കീക്കൊഴൂർ വയലത്തല രണ്ടാമതുമെത്തി. എ ബാച്ചിലെ മത്സരം അത്യന്തം വാശിയേറിയതായിരുന്നു. 4:43:7 സെക്കൻഡിലാണ്​ മേലുകര വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്​. അയിരൂർ പള്ളിയോടം രണ്ടാമതും, മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി മൂന്നാമതുമെത്തി.

    എ ബാച്ചിന്‍റെ ലൂസേഴ്​സ്​ ഫൈനലിൽ കുറിയന്നൂർ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടി. ഓതറ രണ്ടാമതും കീഴുകര മൂന്നാമതും എത്തി. ഈ മത്സരത്തിൽ പ​​​​​​​​​​​​​​ങ്കെടു​ക്കേണ്ടിയിരുന്ന കോയിപ്രം വിട്ടുനിന്നു. മറ്റു വള്ളങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള തുഴച്ചിലുകാർ കയറിയെന്നാരോപിച്ച്​ തർക്കത്തെതുടർന്നാണ്​ അവർ പിന്മാറിയത്​. തർക്കംമൂലം എ ബാച്ച്​ പള്ളിയോടങ്ങളുടെ ഫൈനൽ, ലൂസേഴ്​സ്​ ഫൈനൽ അരമണിക്കൂറോളം വൈകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Boat raceAranmula Uthrattathi boat raceLatest News
    News Summary - Aranmula Uthrattathi Boat Race: Melukara, Kolathur Palliyodam emerge as winners
    Similar News
    Next Story
    X