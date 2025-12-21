Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 1:45 PM IST

    ഒരു കരോളിന്റെ സങ്കടമധുരം നിറഞ്ഞ ഓർമ

    ഒരു കരോളിന്റെ സങ്കടമധുരം നിറഞ്ഞ ഓർമ
    ‘‘പാ​തി​രാ​വി​ന് മു​മ്പ് പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന യാ​ത്ര ഇ​ന്നും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ട്. പു​തി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ച്, ത​ണു​പ്പി​നെ പോ​ലും മ​റ​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ, ഇ​ന്ന​ത്തെ​പോ​ലെ വ​ണ്ടി​യോ ടോ​ർ​ച്ചോ ആ​ർ​ക്കും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കൈ​യി​ൽ ചെ​റു മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​രാ​ത്രി ഒ​രുസ്വ​ർ​ഗീ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു...’’

    അ​ങ്ങ​നെ വീ​ണ്ടും ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ലം കൂ​ടി വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌. ഇ​ന്ന​ത്തെ​ക്കാ​ൾ പ​ഴ​യ​കാ​ല ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മാ​ധു​ര്യം ഏ​റെ​യെ​ന്നു പ​ല​പ്പോ​ഴും തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ത​ല​വൂ​രി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഒ​രു ഇ​ട​ത്ത​രം കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ ഞാ​ൻ ജ​നി​ച്ച​ത്. പ​പ്പ​യും മ​മ്മി​യും ഞാ​നും ചേ​ച്ചി​യും ഞ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ കൊ​ണ്ടാ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ക്രി​സ്മ​സ്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം പ​തി​നെ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ള്ള ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ്‌, ഇ​ന്നും മ​റ​ക്കാ​തെ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ള്ളി പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം. പ​ള്ളി ആ​കെ പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ​രും പ​ള്ളി പ​ണി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പൈ​സ പി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ലെ കു​റ​ച്ചു​പി​ള്ളേ​ർ എ​ല്ലാം കൂ​ടി ക്രി​സ്മ​സ് പാ​ട്ടൊ​ക്കെ പ​ഠി​ച്ച് ക​രോ​ളി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി. ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​ള്ളീ​ടെ പേ​രു പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഡ്ര​മ്മി​നു പ​ക​രം ക​ന്നാ​സി​ൽ ആ​ണ്‌ കൊ​ട്ടി​യ​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഞ​ങ്ങ​ളെ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ വ​ര​വേ​റ്റു. അ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്തെ 50 രൂ​പ​യൊ​ക്കെ പ​ല വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടി. എ​ല്ലാം​കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ 1500 രൂ​പ​യാ​യി. അ​ന്ന​ത്തെ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​തു വ​ലി​യ തു​ക​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, പ​ള്ളി​ക്കാ​ര​റി​യാ​തെ പ​ള്ളീ​ടെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞ് ക​രോ​ളി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത് ആ​രൊ​ക്കെ​യോ പ​ള്ളി​ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​രെ​യും അ​ച്ച​നെ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തു വ​ലി​യ കോ​ളി​ള​ക്ക​മാ​യി. എ​ല്ലാ​രും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ അ​പ്പ​ച്ച​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, 1500 രൂ​പ പ​ള്ളി​യി​ലെ വ​ഞ്ചി​യി​ൽ ക​രോ​ൾ എ​ന്ന് എ​ഴു​തി പൊ​തി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​ട്ടു. അ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സ​ങ്ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സ് തേ​ങ്ങി​യ സ​മ​യം. ൃഇ​ന്ന് അ​തോ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു ചെ​റു​ചി​രി​യോ​ടെ​യാ​ണ്. അ​ന്നു​ള്ള ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ലൈ​റ്റു​ക​ളും വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​ക്രി​സ്മ​സി​ന് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക മ​ധു​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മ​ധു​രം. അ​തു​പോ​ലെ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക വീ​ടു​ക​ളി​ൽ കേ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം ആ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു ആ​വേ​ശം നി​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ വീ​ടി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ ചെ​റി​യ ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യി​ക്കും. അ​ത് അ​ത്ര പ്ര​കാ​ശ​മു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ല്യ​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത് ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വെ​ളി​ച്ച​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​തി​രാ​വി​ന് മു​മ്പ് പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര ഇ​ന്നും ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ട്. പു​തി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ച്ച്, ത​ണു​പ്പി​നെ പോ​ലും മ​റ​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ. ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ വ​ണ്ടി​യോ ടോ​ർ​ച്ചോ ആ​ർ​ക്കും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കൈ​യി​ൽ ചെ​റു മെ​ഴു​കു​തി​രി​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​രാ​ത്രി ഒ​രു സ്വ​ർ​ഗീ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ കേ​ക്ക്, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, ചെ​റി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ.... വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ചെ​റി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും മാ​യാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി മാ​റി.

    ഇ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, ക്രി​സ്മ​സ് വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​ബാ​ല്യ​കാ​ല ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ ലാ​ളി​ത്യ​വും സ്നേ​ഹ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ന്റെ ഒ​രു കോ​ണി​ൽ വ​ള​രെ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ അ​താ​ണ് ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ത്ഭു​തം.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​യാ​ലും മാ​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ള്ളു​ന്നു

