Madhyamam
    Spirituality
    Spirituality
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 8:34 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 8:34 PM IST

    മദീനയിലെ റൗദ സന്ദർശനം ഒരാൾക്ക്​ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം

    സന്ദർശനസമയത്തിലും മാറ്റം
    മദീനയിലെ റൗദ സന്ദർശനം ഒരാൾക്ക്​ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം
    Listen to this Article

    മദീന: മസ്​ജിദുന്നബവിയിലെ റൗദ സന്ദർശനത്തിൽ നിയന്ത്രണവും സമയ പുനഃക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തി ഇരുഹറം ജനറൽ അതോറിറ്റി. ഒരാൾക്ക്​ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമായിരിക്കും സന്ദർശനാനുമതി. അതിനായി സൗദി ഹജ്ജ്​, ഉംറ മന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ ‘നുസ്​ക്​’ ആപ്പിൽനിന്ന്​ പെർമിറ്റ് എടുക്കണം. ഇത്​ 365 ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒരാൾക്ക്​ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ​ അനുവദിക്കൂ. കൂടാതെ സ്​ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക്​ വെ​വ്വേ​റെ സന്ദർശനത്തിനുള്ള സമയക്രമീകരണത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

    പ്രവാചക പള്ളിയുടെ തെക്കുവശത്തെ 37-ാം നമ്പർ കവാടമായ ‘മക്ക ഗേറ്റ്’​ വഴിയാണ് റൗദയിലേക്ക്​​ പ്രവേശനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്​. പ്രായാധിക്യമുള്ളവർക്ക് വീൽ ചെയറിൽ പ്രവേശിക്കാം. വെള്ളിയാഴ്​ച ഒഴികെയുള്ള മറ്റ്​ ദിവസങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക്​ പുലർച്ചെ രണ്ട്​ മുതൽ സുബഹി (പ്രഭാത) നമസ്​കാരം ​വരെയും രാവിലെ 11.20 മുതൽ ഇഷാഅ് (രാത്രി) നമസ്​കാരം​ വരെയുമാണ്​ സന്ദർശനാനുമതി.

    സ്​ത്രീകൾക്ക്​ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ സുബഹി നമസ്​കാരം മുതൽ രാവിലെ 11 വരെയും ഇഷാഅ്​ മുതൽ പുലർച്ചെ രണ്ട്​ വരെയുമാണ്​ സന്ദർശന സമയം. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്​ച പുരുഷന്മാർക്ക്​ പുലർച്ചെ രണ്ട്​ മുതൽ സുബഹി ​നമസ്​കാരം വരെയും രാവിലെ 9.20 മുതൽ 11.20 വരെയും പിന്നീട്​ ജുമുഅക്ക്​ ശേഷം ഇശാഅ് നമസ്​കാരം​ വരെയും സന്ദർശനം അനുവദിക്കും. സ്​ത്രീകൾക്ക്​ വെള്ളിയാഴ്​ച സുബഹി നമസ്​കാരം മുതൽ രാവിലെ ഒമ്പത്​ വരെയും പിന്നീട്​ ഇശാഅ്​ നമസ്​കാരം മുതൽ പുലർച്ചെ രണ്ട്​ വരെയുമായിരിക്കും സന്ദർശന സമയം.

    TAGS:Ministry of Hajj and UmrahAl RawdaProphet's mosqueIruharam
    News Summary - A person can only visit Rawda in Medina once a year
