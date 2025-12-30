Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:32 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ് രാവിന്റെ മനസ്സ് നിറയുന്ന ഓർമ

    ‘‘ഡി​സം​ബ​ർ ആ​യാ​ൽ പി​ന്നെ ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ സ്നേ​ഹ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് പ​റ​യാ​തെ വ​യ്യ...’’

    ഡി​സം​ബ​ർ 25ന് ​ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വി​ന്റെ തി​രു​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​പു​തു​ക്കി ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ ഒ​രു​പി​ടി ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഞാ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. വ​യ​നാ​ടു​കാ​ര​നാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ മ​രം​കോ​ച്ചു​ന്ന ത​ണു​പ്പും കോ​ട​മ​ഞ്ഞു​മൊ​ക്കെ ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി ത​ന്നെ ന​ക്ഷ​ത്രം തൂ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം, ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ വ​ര​വ് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്ന ആ ​കാ​ല​ത്ത് വി​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ച്ച ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ. വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു മ​ര​ത്തി​ന്റെ ശി​ഖ​ര​ത്തി​ൽ തൂ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ജോ​ലി. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​യാ​ൽ പി​ന്നെ ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വാ​യി​രു​ന്നു.​ആ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ സ്നേ​ഹസ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തു​ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് പ​റ​യാ​തെ വ​യ്യ. ക്രി​സ്മ​സി​ന് 10 ദി​വ​സം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി കി​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ൾ അ​ട​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെല​വ​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​ക്കാം എ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ചി​ന്ത. അ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ മു​തി​ർ​ന്ന ചേ​ട്ടാ​യി​മാ​രോ​ടും ചേ​ച്ചി​മാ​രോ​ടും ചേ​ർ​ന്ന് ക​രോ​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കും. ഇ​രു​പ​ത്തി​മൂ​ന്നാം തീ​യ​തി സ​ന്ധ്യ ആ​കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ക​രോ​ളി​നി​റ​ങ്ങും, വീ​ട് വീ​ടാ​ന്ത​രം ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി, പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി,ചി​ല വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും കി​ട്ടു​ന്ന ക​ട്ട​ൻ കാ​പ്പി​യും കേ​ക്കു​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​ച്ചു വെ​ളു​ക്കാ​പ്പു​റം ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തും. പി​ന്നെ ഒ​രു ഉ​റ​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. 24ാം തീ​യ​തി പ​ക​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ മ​മ്മി അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ തി​ര​ക്കാ​യി​രി​ക്കും, അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന ശ​ബ്ദ​കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു മി​ക്ക​വാ​റും ഉ​റ​ക്കം ഉ​ണ​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് പ​ക​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ഓ​രോ​രോ പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി 11 ആകുമ്പോ​ൾ ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ള്ളി​യി​ലേക്ക് പോ​കും, മൂ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്നു വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ, എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് സൊ​റ പ​റ​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ദൂ​ര​വും ത​ണു​പ്പും ഒ​ന്നും ഒ​രു ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടല്ലാ​യി​രു​ന്നു. പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​ക്ക് വ​ഴി​യ​രി​കി​ലു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളി​ലെ പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ഒ​ക്കെ ക​ണ്ടു പോ​വു​ക എ​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​ദ്യം എ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​ള്ളി​യി​ലെ പു​ൽ​ക്കൂ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും, വ​ള​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​വും മ​നോ​ഹ​ര​വും ആ​യി​രി​ക്കും പ​ള്ളി​യി​ലെ പു​ൽ​ക്കൂ​ട്. ഉ​ണ്ണീ​ശോ​യെ തീ​കാ​യ്ക്കു​ന്ന​തും, പി​റ​വി​കു​ർ​ബാ​ന​യും, അ​വ​സാ​നം എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ലും, തു​ട​ർ​ന്ന് വേ​ദ​പാ​ഠ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും.... എ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു മ​ണി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. പി​ന്നെ വീ​ട്ടി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും കൂ​ടി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കും.. പി​ന്നെ ഉ​റ​ക്കം ഒ​ന്നും ഇ​ല്ല.. മ​മ്മി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ക​ള്ള​പ്പ​വും ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​റി​യും ക​ഴി​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​യോ​ടെ നോ​ക്കി​യി​രി​ക്കും. ഉ​ച്ച​യൂ​ണി​ന് അ​യ​ൽ​പക്ക​ത്തു​ള്ള ഇ​ത​ര സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​രും കാ​ണും... നി​ല​ത്ത് പാ​യ വി​രി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​യി​രി​ക്കും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വൈ​കീട്ട്, പ​പ്പ ഞ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​രെ​യും കൂ​ട്ടി മാ​റ്റി​നി​ക്ക് പോ​കും. സി​നി​മ ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ചു പോ​രു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ന്റെ ഒ​രു കോ​ണി​ൽ നി​റ​യെ ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ലം ന​ൽ​കി​യ സ​ന്തോ​ഷ​വും, മ​റ്റൊ​രു കോ​ണി​ൽ ഇ​നി ഒ​രു വ​ർ​ഷം കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണ​മ​ല്ലോ എ​ന്ന ദുഃ​ഖ​വും പേ​റി​യാ​യി​രി​ക്കും...

    ക്രി​സ്മ​സ് അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും, ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും, ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ളും, കേ​ക്കും, വൈ​നും, മ​റ്റു വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ണി​ക്ക് പി​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ടം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കൂ​ടി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

