Madhyamam
    Spirituality
    Spirituality
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:01 AM IST

    റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് 113 വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളി പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക്

    റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് 113 വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളി പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക്
    സ്വീഡനിൽ കിരുണ ചർച്ച്

    സ്റ്റോ​ക്ഹോം: സ്വീ​ഡ​നി​ൽ 113 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ഞ്ചാ​രം തു​ട​ങ്ങി. ഒരു കേ​ടു​പാ​ടും സം​ഭ​വി​ക്കാ​തെ ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ര​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് കൂ​റ്റ​ൻ ട്രെ​യി​ല​റു​ക​ളി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രം. പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്താ​ൻ ര​ണ്ട് ദി​വ​സം എ​ടു​ക്കും.

    സ്വീഡനിൽ കിരുണ ചർച്ചിന്റെ സഞ്ചാരം നോക്കിനിൽക്കുന്നവർ

    1912ൽ ​സ്ഥാ​പി​ച്ച സ്വീ​ഡി​ഷ് ലൂ​ഥ​റ​ൻ ച​ർ​ച്ച് കി​രു​ണ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര് ഖ​നി​യു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് പ​ള്ളി മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നാ​യി എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 672 ട​ൺ ഭാ​ര​മു​ള്ള പ​ള്ളി പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ 458 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.



