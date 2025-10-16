Begin typing your search above and press return to search.
    വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​പ്നം പോ​ലെ ഈ സർക്കീട്ട്

    അ​രീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ യാ​ത്ര​യി​ൽ 18 ബ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്
    വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​പ്നം പോ​ലെ ഈ സർക്കീട്ട്
    അ​രീ​ക്കോ​ട്: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​ക്കീ​ട്ട് വ​യോ​ജ​ന യാ​ത്ര ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് അ​രീ​ക്കോ​ട് നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട യാ​ത്ര പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ 2024-‘25 വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ​ര​മാ​വ​ധി വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 18 ബ​സു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 1000ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ു. സം​ഘം ആ​ദ്യം പൂ​ക്കോ​ട്ട് ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. കാ​രാ​പ്പു​ഴ ഡാ​മി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    വീ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ​വ​ർ പാ​ട്ടും ഡാ​ൻ​സു​മാ​യി യാ​ത്രാ ദി​വ​സം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. രാ​വി​ലെ പു​റ​പ്പെ​ട്ട രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​രീ​ക്കോ​ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. 18 ബ​സ്സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ യാ​ത്ര​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷ​ർ ക​ല്ല​ട പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ അ​ധി​ക​വും ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ അ​രീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​തി​ഥി​ക​ളെ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ര്‍ നേ​രി​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഹാ​ജി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​ണി, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ സി. ​സു​ഹു​ദ്, വൈ​പ്പി സു​ലൈ​ഖ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം കെ. ​സാ​ദി​ൽ, ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ റു​ക്ക്‌​സാ​ന, ജൂ​നി​യ​ർ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ജ​യ​ല​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - senior citizen tour to Wayanad led by areekode Gram Panchayat
