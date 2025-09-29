Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightജെറിമോന് റോഡായി;...
    LIFE
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:03 PM IST

    ജെറിമോന് റോഡായി; സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇനി വെല്ലുവിളിയാകില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ജെറിമോന് റോഡായി; സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇനി വെല്ലുവിളിയാകില്ല
    cancel
    camera_alt

    മുന്നൂര് എളമ്പിലാശ്ശേരി-ചെറുതടം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജഫ്രി അമൻ നിർവഹിക്കുന്നു

    പാ​ഴൂ​ർ: സെ​റി​ബ്ര​ൽ പാ​ൾ​സി ബാ​ധി​ച്ച ജ​ഫ്രി അ​മ​ൻ എ​ന്ന ജെ​റി​മോ​ന് ഇ​നി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര ക​ഠി​ന​മാ​കി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഏ​റെ നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നും ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യു​ള്ള ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​നും അ​റു​തി​യു​മാ​യി. മു​ന്നൂ​ര് പാ​റ​ക്കാം​തൊ​ടി ആ​ദി​ൽ ന​സീ​ഹി​ന്റെ​യും ജ​സ്ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ ജെ​ഫ്രി അ​മ​ൻ (ഏ​ഴ്) ചി​റ്റാ​രി പി​ലാ​ക്ക​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ൽ.​കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ, മെ​യി​ൻ റോ​ഡ് വ​രെ വ​ല്യു​മ്മ ഹ​ഫ്സ​ത്തോ ഉ​മ്മ​യോ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു പോ​വു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​തി​നാ​യി മാ​താ​വ് ജ​സ്ന​ക്ക് ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ വാ​ഹ​നം എ​ത്തു​ന്ന റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചു​ത​ര​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ട്ടാ​ത്ത വാ​തി​ലു​ക​ളി​ല്ല. എ​ള​മ്പി​ലാ​ശ്ശേ​രി- ചെ​റു​ത​ടം റോ​ഡി​ന് ഒ​രു​പാ​ട് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ൽ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​കി​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കാ​ൻ ഏ​റെ ക​ട​മ്പ​ക​ൾ ക​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന കി​ട്ടു​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും നി​ര​ന്ത​രം ക​ണ്ടു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ, വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ, ശി​ശു​ക്ഷേ​മ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ, എം.​എ​ൽ.​എ, എം.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി. അ​ദാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും റോ​ഡ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കൈ​യൊ​ഴി​യാ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം. ഏ​റെ ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ, മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണാ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യി. നി​ര​ന്ത​ര സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും റോ​ഡാ​യ​തും.

    ഇ​വ​രെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​തി​നി​ടെ ചി​ല​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ത്തി. ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ജെ​ഫ്രി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ റോ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഓ​ളി​ക്ക​ൽ ഗ​ഫൂ​റും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:studentnew roadtravelingcerebral palsy
    News Summary - Roads are open for Jerry mon; Traveling to school will no longer be a challenge
    Similar News
    Next Story
    X