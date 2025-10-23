Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightമൂന്ന്​ തലമുറകളുടെ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:53 AM IST

    മൂന്ന്​ തലമുറകളുടെ ശേഖരം; രവിക്കായി ബെറ്റിയുടെ ‘പ്രണയകുടീരം’

    text_fields
    bookmark_border
    മൂന്ന്​ തലമുറകളുടെ ശേഖരം; രവിക്കായി ബെറ്റിയുടെ ‘പ്രണയകുടീരം’
    cancel

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന്​ ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി ര​വി ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ സ്മാ​ര​ക മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്​ ബെ​റ്റി ക​ര​ൺ ആ​യി​രു​ന്നു. 2006ലാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​കാ​ര്യ മ്യൂ​സി​യം കൂ​ടി​യാ​യ ഇ​ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ര​വി ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍റെ വി​യോ​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വേ​ദ​ന മ​റ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ണ​യ​കു​ടീ​ര​മാ​യാ​ണ്​ ഭാ​ര്യ ബെ​റ്റി മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. 2003ലാ​യി​രു​ന്നു​ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ര​വി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം.

    പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​വും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം ഇ​രു​നി​ല​കെ​ട്ടി​ടം 48,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ബെ​റ്റി​യു​ടെ 18ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ ര​വി ക​രു​ണാ​ക​ര​നു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹം. ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ബി​സി​ന​സ്​ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​വ​യാ​ണ്​ മ്യു​സി​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്ന ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ്രി​യ പ​ത്നി മും​താ​സി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ച താ​ജ്മ​ഹ​ലി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ സ്മാ​ര​ക​വും നി​ർ​മി​ച്ച​ത്​​. ര​വി ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ​ത്​ മു​ത​ൽ ബെ​റ്റി​ക്ക് ‌വി​ദേ​ശ​സ​ഞ്ചാ​രം പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. എ​വി​ടെ​യാ​യാ​ലും ആ​ദ്യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    140 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഓ​രോ യാ​ത്ര​യി​ലും തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് വി​ശി​ഷ്ട വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യാ​ണ്. മ്യൂ​സി​യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ മ​ക​ൾ ലു​ല്ലു​വും കൂ​ടെ​നി​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഒ​ഴി​കെ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ട്. എ​ട്ട്​ രൂ​പ​യു​ടെ ബൗ​ൾ മു​ത​ൽ കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വ​രെ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാം. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ജ​ന​റ​ൽ മോ​ട്ടോ​ഴ്​​സി​ന്റെ 1947 മോ​ഡ​ൽ ബ്യൂ​ക്ക്​ കാ​റും അ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്ച വി​രു​ന്നാ​ണ്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്ത​ല​വ​ൻ​മാ​രു​ടെ പ്രൗ​ഢി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി​രു​ന്നു ബ്യൂ​ക്ക്. ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ വെ​നീ​സി​ൽ നി​ന്നു​മെ​ത്തി​ച്ച ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ക​ല​ക്‌​ഷ​നു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കു​ത്ത​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്​ ക​യ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യം കൈ​വെ​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ര​വി​യു​ടെ മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ത​ലാ​ളി. അ​ദ്ദേ​ഹം ശേ​ഖ​രി​ച്ച ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ത​ഞ്ചാ​വൂ​ർ പെ​യ​ന്‍റി​ങു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ത​ലാ​ളി​യു​ടെ മ​ക​ൻ കെ.​സി.​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ യു.​കെ​യി​ലെ ബെ​ർ​മി​ങ്​​ഹാം യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​ത് ജ​ർ​മ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി മാ​ർ​ഗ​ര​റ്റി​നെ​യാ​ണ്. ബെ​റ്റി ക​ര​ൺ താ​മ​സി​ച്ച മ്യൂ​സി​യ​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള വീ​ടി​ന്​ 123 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsmuseamAlappuzhaRevi Karunakaran Memorial Museum
    News Summary - Revi Karunakaran Memorial Museum
    Similar News
    Next Story
    X