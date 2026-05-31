Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightമഴക്കാലം: വാഹനങ്ങളുടെ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 31 May 2026 9:40 PM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 9:40 PM IST

    മഴക്കാലം: വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മഴക്കാലം: വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
    cancel

    കോഴിക്കോട്: കാലവർഷം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കനത്ത മഴയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മഴയിൽ വാഹനം അകപ്പെടുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ, വാഹനത്തിന്റെ ഘടന എന്നിവയ്ക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്രൈവർമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില മുൻകരുതലുകൾ...

    അടിയന്തര പരിശോധന: വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ടവലുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ വെറ്റ് വാക്വം ക്ലീനറുകൾ വഴിയോ വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യണം. ദുർഗന്ധവും പൂപ്പലും ഒഴിവാക്കാൻ വാഹനത്തിന്റെ വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിട്ട് നന്നായി ഉണക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

    എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ: എഞ്ചിനിലേക്കോ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്കോ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എൻജിൻ ഓയിൽ, കൂളന്റ്, എയർ ഫിൽട്ടർ എന്നിവ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. വെള്ളം കയറിയ ശേഷം എഞ്ചിൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾക്കും കാരണമാകും.

    ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ: ബാറ്ററികൾ, ലൈറ്റുകൾ, വയറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂനിറ്റുകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കണം. കേടുപാടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ടെക്നീഷ്യൻമാരുടെ സഹായം തേടുന്നതാണ് ഉചിതം. അശ്രദ്ധമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുകൾക്കും വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചേക്കാം.

    ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ: വെള്ളക്കെട്ടിൽപ്പെട്ട് വാഹനം സാരമായി കേടുപാടുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക. കേടുപാടുകൾ കൃത്യമായി ഫോട്ടോ എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നഷ്ടപരിഹാര നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    വെള്ളക്കെട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വാഹനം പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർപ്രൂഫ് കവറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് മഴയിൽ നിന്നുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:rainy seasonvehiclesDriving
    News Summary - Rainy Season: Things to keep in mind for vehicle safety
    Similar News
    Next Story
    X