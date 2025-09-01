Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightര​ണ്ടു കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും...
    LIFE
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:47 AM IST

    ര​ണ്ടു കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും എ​ഴു​താ​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി കൂ​ട്ടു​മോ?

    text_fields
    bookmark_border
    AI image
    cancel
    camera_alt

    എ.ഐ. ചിത്രം

    പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ആ​ളു​ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ട്രി​ക്ക് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ര​ണ്ടു കൈ​കൊ​ണ്ടും എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി കൂ​ട്ടു​മോ?

    ഇ​രു​കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് അ​ഥ​വാ ambidexterity പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ ഇ​രു അ​ർ​ധ​ഗോ​ള​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചി​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഭാ​ഷ, ത​ർ​ക്ക​യു​ക്തി, വി​ശ​ക​ല​നം എ​ന്നി​വ ഇ​ട​ത് ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ ഇ​ട​ത് ഹെ​മി​സ്ഫി​യ​റും സൃ​ഷ്ടി​പ്ര​തി​ഭ, ക​ല, ദൃ​ശ്യ​ബോ​ധം, സം​ഗീ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ല​ത് ഹെ​മി​സ്ഫി​യ​റു​മാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു കൈ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും ഒരേ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ എ​ഴു​താ​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ടു ഹെ​മി​സ്ഫി​യ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ പോ​സി​റ്റി​വാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ന്യൂ​റോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ അ​ഭി​പ്രാ​യ​​​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ‘‘ഇരു കൈ​ക​ളെ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ത​ല​ച്ചോ​റി​ന് പു​തി​യ കൈ​വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ഉ​ന്മേ​ഷം ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യും​വി​ധം ത​ല​​ച്ചോ​റി​ന്റെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​ക്കും. ര​ണ്ടു അ​ർ​ധ​ഗോ​ള​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ വ​ഴ​ക്കം കൂ​ട്ടാ​നും ഒ​പ്പം പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്’’ -ഡോ. ​മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ambidexterity പ​രി​ശീ​ല​നം ഏ​കോ​പ​ന​ശേ​ഷി​യും മോ​ട്ടോ​ർ ശേ​ഷി​യും (ച​ല​ന​ം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ്) വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ബൗ​ദ്ധി​ക​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    റി​സ്കു​ണ്ടോ?

    • ഇ​രു ക​രം​കൊ​ണ്ടും എ​ഴു​താ​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ചി​ല റി​സ്കു​ക​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു:
    • ഇ​രു​ക​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​വു​ള്ള​തി​ന് സ​മ്മ​ർ​ദം കൂ​ടു​ത​ൽ ഏ​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത.
    • തെ​റ്റാ​യ ശ​രീ​ര ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും പ​രി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത.
    • ച​ല​ന​ശേ​ഷി​യി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Writinglife`
    News Summary - Practicing writing with both hands will boost creativity
    Similar News
    Next Story
    X