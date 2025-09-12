Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:40 PM IST

    പാർട്ടിക്ക്​ ‘തങ്കം’; നാടിന്​ അച്ഛന്‍റെ കരുതൽ

    പാർട്ടിക്ക്​ 'തങ്കം'; നാടിന്​ അച്ഛന്‍റെ കരുതൽ
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ ആ​ദ്യ ഫ​യ​ല്‍ ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു (ഫ​യ​ല്‍ ചി​ത്രം)

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു ന​ട​ന്ന പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ നാ​ടി​നൊ​പ്പം ഒ​രു അ​ച്​ഛ​ന്‍റെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ നി​ന്ന നേ​താ​വ്​ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ഴും 20 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യി ഇ​രു​ന്ന​​പ്പോ​ഴും പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ന്‍റെ വി​ക​സ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ സ്​​നേ​ഹ​വാ​ത്സ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും സൗ​മ്യ​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​നെ അ​വ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും ‘ത​ങ്കം പോ​ലെ’ എ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    1967ല്‍ ​കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്​ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യാ​ണ്​ ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 1969ല്‍ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യി. അ​ന്ന് 29 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​യം. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ പാ​ര്‍ട്ടി ലീ​ഡ​ര്‍ എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഡി.​സി.​സി​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യി. ഇ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ത​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഏ​ണി​പ്പ​ടി​യാ​യെ​ന്ന് ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ ത​ന്നെ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ്മ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 12 വ​ർ​ഷം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​നും അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍മാ​രു​ടെ ചേം​ബ​റി​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു.

    അ​ദ്ദേ​ഹം ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡ്, ഒ​ന്നാം​മൈ​ലി​ലെ ഹൗ​സി​ങ് കോ​ള​നി എ​ന്നി​വ​യും നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​രു​ത​ലി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ശു​ദ്ധ​ജ​ല പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തും പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തും ത​ങ്ക​ച്ച​ന്​ ന​ല്ലൊ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി എ​ന്ന പേ​ര്​ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു.

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും ‘ഐ’ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ത​ല​വ​നാ​യാ​ണ് ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ല്‍ വി​ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​മ​യ​യ​ത്തും രോ​ഗ ശ​യ്യ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​ന്തം വ​സ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത കാ​ലം വ​രെ അ​ത്​ തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ടി.​എ​ച്ച്. മു​സ്ത​ഫ എ ​ഗ്രൂ​പ്പ് നേ​താ​വും ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ ഐ ​ഗ്രൂ​പ്പ് നേ​താ​വും എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ഒ​രു കാ​ല​ത്ത്​ കേ​ര​ള​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. മ​ണ്‍മ​റ​ഞ്ഞ ഐ.​എ​ന്‍.​ടി.​യു.​സി നേ​താ​വ് ടി.​പി. ഹ​സ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ ത​ങ്ക​ച്ച​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​വും ഗ്രൂ​പ്പ് വ​ക്താ​വും ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും ആ​രെ​യും മു​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ആ​ളാ​യി​രു​ന്നു ത​ങ്ക​ച്ച​നെ​ന്ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ ക​ള്ള​നാ​യ ക​ഥ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ഓ​ര്‍മ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ലെ പ​ണ​പ്പെ​ട്ടി ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി തു​റ​ന്ന്​ കു​റ​ച്ച് പ​ണ​മെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് അ​മ്മ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചു. അ​പ്പ​ന്‍ വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ അ​മ്മ വി​വ​രം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ അ​പ്പ​ന്‍ അ​ടു​ത്തു​വി​ളി​ച്ച് ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘മോ​നെ നീ ​ആ​രു​ടെ മു​ത​ലും അ​റി​യാ​തെ എ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ത് മോ​ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും’ പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ത്യം ചെ​യ്യി​ച്ച​താ​യും ആ ​സ​ത്യം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം പാ​ലി​ച്ച​താ​യും ഓ​ര്‍മ​ക്കു​റി​പ്പി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘ത​ങ്കം​പോ​ലൊ​രു ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ അ​ങ്കം വെ​ട്ടി വ​രു​ന്നു​ണ്ടേ’......1982, 1987, 1991, 1996 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​ങ്ക​ച്ച​ന്റെ വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. 1993ൽ ​സൈ​പ്ര​സി​ലും 1994ൽ ​കാ​ന​ഡ​യി​ലും ന​ട​ന്ന കോ​മ​ൺ​വെ​ൽ​ത്ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ത​ങ്ക​ച്ച​ന്​ ഗ്ലോ​റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

