    LIFE
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:49 PM IST

    പോത്തൻകോട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ:കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമൺ

    പോത്തൻകോട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ:കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമൺ
    അ​മേ​യ പ്ര​സാ​ദ്​

    Listen to this Article

    പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ത​ന്നെ ട്രാ​ൻ​സ് വു​മ​ണി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ക്കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര സീ​രി​യ​ൽ താ​രം ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ അ​മേ​യ പ്ര​സാ​ദാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. പാ​പ്പ​നം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​മേ​യ എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​ണ്.

    നേ​ര​ത്തെ കൊ​ച്ചി​യി​ലും ക​ണ്ണൂ​രും ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലും കൊ​ച്ചി​യി​ലും ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വു​മ​ണു​ക​ളെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്. ഒ​രു ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​മേ​യ പ​റ​യു​ന്നു. പാ​പ്പ​നം​കോ​ട് ജ​ന​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് അ​മേ​യ. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം എ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:transgender ladyCongress CandidatePothankot Gram PanchayatKerala Local Body Election
    News Summary - Pothankode District Panchayat Division: Congress candidate is a transgender woman
