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    LIFE
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 11:25 AM IST

    ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് വഴക്ക്; ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച 17കാരിക്ക് രക്ഷകരായി പൊലീസ്

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    ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് വഴക്ക്; ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച 17കാരിക്ക് രക്ഷകരായി പൊലീസ്
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    എ​സ്.​ഐ മ​നോ​ജും ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡ് ജ്യോ​തി​യും

    ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം: ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന് വ​ഴ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 17കാ​രി​യെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ച്ച് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ്. ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ മ​നോ​ജും ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡ് ജ്യോ​തി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ര​ണ​വു​മാ​യി മു​ഖാ​മു​ഖം ക​ണ്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് ര​ക്ഷ​ക​രാ​യ​ത്. ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ 17 കാ​രി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലു മ​ണി​ക്ക് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചൊ​ല്ലി മാ​താ​വ് വ​ഴ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും മാ​താ​വ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​ഐ മ​നോ​ജും ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡു ജ്യോ​തി​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കു​ട്ടി മു​റി​യു​ടെ ക​ത​ക് അ​ട​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​ഐ കു​ട്ടി​യോ​ട് ക​ത​ക് തു​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ​യു​ക​യും പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ത​ക് തു​റ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി മ​റു​പ​ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​താ​വു​മാ​യി എ​സ്.​ഐ സം​സാ​രി​ച്ചു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​ന്തോ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ത​കി​ൽ ത​ട്ടി​വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും തു​റ​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​ലി​ന്റെ ചി​ല്ല് അ​ടി​ച്ചു പൊ​ട്ടി​ച്ചു ടോ​ർ​ച്ച് അ​ടി​ച്ചു നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഫാ​നി​ൽ തൂ​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്.

    എ​സ്.​ഐ​യും ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് ക​ത​ക് ച​വി​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചു അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി ഷാ​ളി​ൽ ഫാ​നി​ൽ തൂ​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഷാ​ൾ മു​റി​ച്ചു ക​ട്ടി​ലി​ൽ കി​ട​ത്തി. ഏ​ഴു മി​നി​റ്റോ​ളം സി.​പി.​ആ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പി​ൽ ത​ന്നെ അ​ഞ്ച​ലി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ മ​നോ​ജി​ന്റെ​യും ഹോം​ഗാ​ർ​ഡ് ജ്യോ​തി​യു​ടെ​യും ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ തി​രി​കെ കി​ട്ടി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യ്ക്കും നാ​ടി​നും ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​നോ​ജ് എ​സ്.​ഐ യു​ടെ​യും ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡ് ജോ​തി​യു​ടെ​യും ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

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    TAGS:Kerala Policepolice officersrescue
    News Summary - Police rescue 17 year old girl who attempted suicide
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