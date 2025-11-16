Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 2:08 PM IST

    ആശുപത്രി വരാന്തയിലെ ജീവിതത്തിന് വിട; അനാഥവൃദ്ധർക്ക് പീസ് വാലിയിൽ അഭയം

    ആശുപത്രി വരാന്തയിലെ ജീവിതത്തിന് വിട; അനാഥവൃദ്ധർക്ക് പീസ് വാലിയിൽ അഭയം
    സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നും സ​ഹ​ദേ​വ​നും പീ​സ് വാ​ലി​യി​ൽ

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: എ​റ​ണാ​കു​ളം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന ര​ണ്ട്​ പേ​ർ​ക്ക്​ കോ​ത​മം​ഗ​ലം പീ​സ് വാ​ലി​യി​ൽ അ​ഭ​യം ന​ൽ​കി. കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ (69), ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി സ​ഹ​ദേ​വ​ൻ (67) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ പീ​സ്​ വാ​ലി ഏ​​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ചെ​റി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്ത് ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം. ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലാ​ണ് സ​ഹ​ദേ​വ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി അ​സു​ഖം ഭേ​ദ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും തി​രി​ച്ച്​ തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും.

    ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ വി​വ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ജി​ല്ല സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ഓ​ഫി​സ​റെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് കൂ​ടി അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പീ​സ് വാ​ലി​യി​ൽ അ​ഭ​യം ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പീ​സ് വാ​ലി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, മാ​ന​സി​ക പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:shelterelderly careErnakulam
