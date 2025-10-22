Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:07 AM IST

    പു​ഴ​യി​ലെ കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ കാ​ത്ത് പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യും ര​തീ​ഷും

    പു​ഴ​യി​ലെ കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കി​ൽ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ കാ​ത്ത് പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യും ര​തീ​ഷും
    Listen to this Article

    കൊ​ണ്ടാ​ഴി: ഗാ​യ​ത്രി​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വ​യോ​ധി​ക​ക്ക് ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യും ര​തീ​ഷും. കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന ഗാ​യ​ത്രി പു​ഴ​യു​ടെ പാ​റ​മേ​ൽ​പ്പ​ടി പാ​റ​ക്ക​ട​വി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ബ​ലി​ത​ർ​പ്പ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​യ മേ​ലേ​മു​റി വേ​ലൂ​ർ​പ്പ​ടി അ​മ്മു​വാ​ണ് (65) കാ​ൽ വ​ഴു​തി ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഗോ​പാ​ല​നും മ​റ്റു ര​ണ്ടു​പേ​രും അ​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ ഓ​ടി​യെ​ത്തി വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​റ​മേ​ൽ​പ്പ​ടി തെ​രു​വി​ൽ പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി​യും (54) പാ​റ​മേ​ൽ​പ്പ​ടി സെ​ന്റ​റി​ൽ ജ്വ​ല്ല​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​തീ​ഷും (39) ഓ​ടി എ​ത്തി. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വ​യോ​ധി​ക 300 മീ​റ്റ​റോ​ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഴ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​വ​ർ മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ര​ണ്ടു​പേ​രും പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത ഹോ​സി​ൽ പി​ടി​ച്ച് വ​യോ​ധി​ക​യെ ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. തീ​വ്ര പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള അ​മ്മു അ​പ​ക​ട നി​ല ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

