Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightദേ ​മാ​വേ​ലി
    LIFE
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 2:59 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:59 PM IST

    ദേ ​മാ​വേ​ലി

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ ​മാ​വേ​ലി
    cancel
    camera_alt

    പത്മകുമാർ

    നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​​മെ​ന്നോ ന​ഗ​ര​മെ​ന്നോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടു​ന്ന​വ​ർ. രാ​ജ​കീ​യ​​വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ് ഓ​ല​ക്കു​ട ചൂ​ടി കു​ട​വ​യ​റും കാ​ട്ടി ചി​രി​ച്ച് വ​രു​ന്ന മാ​വേ​ലി മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലെ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ണ്. വ​സ്ത്ര​വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​ല ക​ട​ക​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മാ​വേ​ലി​യു​ണ്ടാ​കും. അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ​മ​ട​ക്കം ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ലും നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് മാ​വേ​ലി.

    സം​ഗ​തി, മാ​വേ​ലി​യെ ക​ണ്ടാ​ൽ​ത​ന്നെ നി​റ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ൽ തെ​ളി​യു​ക. അ​ത്ര​യേ​റെ വേ​ഷ​ഭൂ​ഷാ​ദി​ക​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ് കി​രീ​ട​വും കു​ട​യും ചൂ​ടി​യാ​ണ് നി​ൽ​പ്പ്. എ​ന്നാ​ൽ, കി​രീ​ട​വും വ​സ്ത്ര​വു​മ​ണി​ഞ്ഞ് ഓ​ല​ക്കു​ട​യും ചൂ​ടി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് അ​ത്ര ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ 33 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടു​ന്ന തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​ക്കാ​ര​ൻ പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പാ​ഴൂ​ർ​മ​ഠം പ​റ​യു​ന്നു. 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങാ​തെ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ​ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ മാ​വേ​ലി വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ് കൊ​ടി​ക്കൂ​റ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ എ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം പ​പ്പേ​ട്ട​നാ​ണ്.

    മ​നം നി​റ​യെ മാ​വേ​ലി

    പ​ത്ര-​ചാ​ന​ൽ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റി​ലു​മെ​ല്ലാം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും നാ​ട്ടി​ൽ മി​ക്ക​വ​രും വേ​ഷം​കെ​ട്ടു​ന്ന​തു​മാ​യ മാ​വേ​ലി​യോ​ട് ഒ​ട്ടും യോ​ജി​പ്പി​ല്ല പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്റെ മാ​വേ​ലി​യെ കു​ട​വ​യ​റെ​ല്ലാം കു​ലു​ക്കി ക​ളി​ക്കു​ന്ന ഹാ​സ്യ​താ​ര​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​കി​ല്ല. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ അ​ത്ത​ച്ച​മ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടു​ക. ചി​ങ്ങ​മാ​സ​ത്തി​ലെ അ​ത്തം നാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ​ത​​ലേ​ദി​വ​സം ഉ​ച്ച ഒ​രു​മ​ണി​ക്ക് മേ​ക്ക​പ്പ് ഇ​ടാ​നാ​യി ഇ​രി​ക്കും.

    ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് മേ​ക്ക​പ്പ് ഇ​ടു​ക. ഗോ​വി​ന്ദ​രാ​ജ്, സ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മേ​ക്ക​പ്പ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​ർ. നാ​ലു​മ​ണി​ക്ക് ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ കൊ​ടി​ക്കൂ​റ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​യി പോ​ക​ണം. രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നാ​വു​ക. മേ​ക്ക​പ്പ് എ​ല്ലാം മാ​റ്റി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യാ​കും. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് മൈ​താ​ന​ത്ത് എ​ത്ത​ണം.

    പത്മകുമാർ

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ല​ര​ക്ക് ​വീ​ണ്ടും ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട മേ​ക്ക​പ്പ് ഇ​ടാ​ൻ നി​ൽ​ക്ക​ണം. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നോ നാ​ലോ മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​റ​ക്കം. വീ​ണ്ടും ആ​ഘോ​ഷ​ച്ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ പി​ന്നി​ടും. കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ന​മു​ക്കെ​ല്ലാം മാ​വേ​ലി ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കൈ​വീ​ശി അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ഈ ​മേ​ക്ക​പ്പി​നാ​യി ഇ​രു​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം ക​ഷ്ട​പ്പാ​ട​ല്ല ഉ​ള്ള​ത്. വേ​ഷ​ഭൂ​ഷാ​ദി​ക​ൾ എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച് കി​ലോ​യോ​ളം ഭാ​രം താ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഈ ​സ​മ​യ​മ​ത്ര​യും നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ത​ല​യി​ൽ ചൂ​ടു​ന്ന പി​ച്ച​ള​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച കി​രീ​ട​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മു​ണ്ട് ര​ണ്ട് കി​ലോ​യോ​ളം ഭാ​രം. ര​ണ്ട് കി​ലോ​യോ​ളം വ​രും പി​ച്ച​ള​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത കു​ട​ക്ക്. വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് ഭ​ക്ഷ​ണം പോ​യി​ട്ട് വെ​ള്ളം പോ​ലും കു​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ക​ന​ത്ത ചൂ​ടും വി​ശ​പ്പും സ​ഹി​ച്ച് പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്റ്റേ​ജി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യാ​ലും ആ​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ വ​ക​യി​ല്ല.

    പി​ന്നീ​ട് ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട സെ​ൽ​ഫി ഫോ​ട്ടോ പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് നി​ന്നു​കൊ​ടു​ക്ക​ണം-​ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ചി​ല​രാ​ക​ട്ടെ വെ​ള്ള​മ​ടി​ച്ച് പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും വ​രും. മാ​വേ​ലി​യ​ല്ലേ....​ന​മു​ക്ക് എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ന​ട​പ്പും നി​ൽ​പ്പു​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും കൗ​തു​ക​വും കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​തൊ​ക്കെ മ​റ​ക്കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഞാ​ൻ ഇ​തൊ​ക്കെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലും മാ​വേ​ലി​യോ​ട് അ​ത്ര​യേ​റെ ആ​രാ​ധ​ന​യു​ള്ള​തി​നാ​ലും ​വി​ഷ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഉ​ള്ളി​ലൊ​തു​ക്കും.

    മാ​വേ​ലി​യെ വി​റ്റു​കാ​ശാ​ക്കി​ല്ല

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ തെ​ക്കും​ഭാ​ഗം സ​ഹൃ​ദ​യ വേ​ദി നാ​ട്ട​ര​ങ്ങി​നു​വേ​ണ്ടി 39 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ. കോ​ള​ജ് കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ് 20ാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ണി​ഞ്ഞ വേ​ഷ​വു​മാ​യി ഈ 57ാം ​വ​യ​സ്സി​ലും നാ​ട്ട​ര​ങ്ങി​നു​വേ​ണ്ടി അ​നു​ഗ്ര​ഹം ചൊ​രി​യാ​നാ​യി വാ​ദ്യ​ഘോ​ഷാ​ദി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നൂ​റി​ല​ധി​കം വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ രാ​ത്രി വൈ​കി​യാ​ണ് ഈ ​ച​ട​ങ്ങ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക.

    അ​തു​വ​രെ​യും ഈ ​വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ് കു​ട​ചൂ​ടി ന​ട​ക്കും. ഇ​ട​ക്ക് ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യി വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം ​സ​ഹോ​ദ​ര​നു​പോ​ലും ക​ണ്ടി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും നി​ന​ക്ക് ഈ ​വേ​ഷം ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ലും മാ​വേ​ലി​യെ നെ​ഞ്ചോ​ടു​​ചേ​ർ​ത്തു. പി​ന്നീ​ട് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​ത് തു​ട​ർ​ന്നു. പ​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും മാ​വേ​ലി​യാ​യി ക്ഷ​ണി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​ര​സ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യോ ക​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യോ താ​ൻ മാ​വേ​ലി​യെ വി​റ്റ് കാ​ശാ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യ​ല്ലാ​തെ മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടാ​ൻ നി​ൽ​ക്കാ​റി​ല്ല. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 30ഓ​ളം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ബു​ക്കി​ങ് വ​രാ​റ്. പ​ക്ഷേ 15 എ​ണ്ണ​മേ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ള്ളൂ.

    14 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന ശ​ശി വെ​ള്ള​ക്കാ​ട്ടാ​ണ് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ മ​ഹാ​ബ​ലി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കാ​ൻ ​ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ശ്ര​മി​ക്കും. മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​വേ​ലി​ക്ക് ഒ​രു കു​റ​വും വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും.

    എ​ന്ത് കി​ട്ടും!

    സീ​സ​ണാ​യാ​ൽ ന​ല്ല കാ​ശ് കി​ട്ടി​ല്ലേ, പി​ന്നെ​ന്താ ​മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടി അ​ഞ്ചാ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നി​ന്നാ​ൽ എ​ന്നാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ വ​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ, പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന് ചി​ല​ത് പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടാ​ൻ 42,000 രൂ​പ​യാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ​ ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ​ത് എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ക​യൊ​ന്നും വേ​ണ്ട. കി​രീ​ടം, വ​സ്ത്രം, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ല​ക്കു​ട, ചെ​രി​പ്പ്, വി​ഗ്ഗ്, വ​ണ്ടി​വാ​ട​ക, മു​റി വാ​ട​ക, മേ​ക്ക​പ്പ് കാ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് പ​ണം ഒ​രു​പാ​ട് ഇ​റ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. കി​രീ​ടം, കൈ​വ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ പി​ച്ച​ള​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും കു​ട​യും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല​തെ​ല്ലാം തു​ണി​ക​ൾ മാ​റ്റി​ത്ത​യ്ച്ചും നി​റം​ചേ​ർ​ത്തും മോ​ടി​കൂ​ട്ടും. വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​വ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കി​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും പൂ​ർ​ണ തൃ​പ്തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മി​ക​ച്ച​വ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​റ്. ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കു​തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് കി​ട്ടു​ന്ന തു​ക ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. താ​ൻ ചെ​ല​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ നാ​ലി​ലൊ​ന്ന് പ​ണം പോ​ലും പ​ല​രും ത​രാ​റി​ല്ല.

    ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യാ​ണ് താ​ൻ ഇ​തി​ന​കം വേ​ഷം കെ​ട്ടാ​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മേ​യാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ത​ന്റെ പ്ര​യ​ത്നം. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സെ​യി​ൽ​സ് ഹെ​ഡാ​യി​രു​ന്ന ഞാ​ൻ എ​ന്തി​ന് ഇ​ങ്ങ​നെ ​പ​ണം ക​ള​യു​ന്നു എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു ഉ​ത്ത​രം മാ​ത്രം. മാ​വേ​ലി​യോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം.... കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തും വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബം മ​രി​ച്ച​തി​നാ​ലും ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മൊ​ഴി​കെ മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടി​യ പ​ത്മ​കു​മാ​ർ അ​ത് ഇ​നി​യും തു​ട​രും. മാ​വേ​ലി​യും മ​ല​യാ​ളി​യും ഓ​ണ​വും നി​ല​യ്ക്കു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ...

    പി​ണ​റാ​യി​യും മാ​വേ​ലി​യും

    മാ​വേ​ലി​യാ​യി 33 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വേ​ഷ​മി​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട് പ​​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്. അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മു​ള്ള​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മാ​യാ​ണ്. 2016ൽ ​പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ അ​ത്ത​ച്ച​മ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തും പി​ന്നീ​ട് ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും ആ ​സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കി​യ​തും ഇ​ന്നും മാ​യാ​തെ ഓ​ർ​മ​യി​ലു​ണ്ട്. 2016ൽ ​അ​ത്ത​ച്ച​മ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ഞാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പത്മകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം അത്തച്ചമയ വേദിയിൽ

    സ്റ്റേ​ജി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ വി​ള​ക്കു​കൊ​ളു​ത്ത​ലി​ൽ എ​നി​ക്ക് വി​ള​ക്കു​തെ​ളി​ക്കാ​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ തി​രി​യി​ടാ​ൻ അ​​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത് ശ​രി​ക്കും സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, 2023ൽ ​സ​ദ​സ്സി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യോ​ട്, ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ സ്ഥി​രം മാ​വേ​ലി എ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്നോ​ട് ‘‘താ​ങ്ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ക്കൂ...​താ​ങ്ക​ൾ അ​ല്ലേ കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കേ​ണ്ട​യാ​ൾ’’ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ് തീ​ർ​ത്തും സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം ന​ൽ​കി​യ സ​ന്തോ​ഷം ഓ​രോ ത​വ​ണ ഓ​ണം അ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഈ ​വേ​ഷം കെ​ട്ടാ​ൻ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നെ വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ: തൃ​പ്പു​ണി​ത്തു​റ വി. ​മി​നി (ഗാ​യി​ക-​ക​ച്ചേ​രി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്). മ​ക​ൻ: ബി.​ബി.​എ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ വി​ഷ്ണു നാ​രാ​യ​ണ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamMaveliLife News
    News Summary - pathmakumar story
    Similar News
    Next Story
    X