cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: മൂ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ൽ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ഠ​ന​രീ​തി ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത നാ​ല് കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു മു​ത​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സേ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ വാ​ര്‍ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും എ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ലു പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കേ​റി​യ മേ​ഖ​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് കി​ന്റ​ര്‍ഗാ​ര്‍ട്ട​നു​ക​ള്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദോ​ഹ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ അ​ബു ഹ​നീ​ഫ കി​ന്റ​ര്‍ഗാ​ര്‍ട്ട​ന്‍ (ബോ​യ്‌​സ്), അ​ല്‍ റ​യാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ അ​ല്‍ മ​നാ​ര്‍ കി​ന്റ​ര്‍ഗാ​ര്‍ട്ട​ന്‍ (ബോ​യ്‌​സ്), ഉം ​സ​ലാ​ല്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ അ​ല്‍ ഖ​വ​ര്‍സി​മി കി​ന്റ​ര്‍ഗാ​ര്‍ട്ട​ന്‍ (ഗേ​ള്‍സ്), അ​ല്‍ ദാ​യീ​നി​ലെ സി​ക്രെ​ത്ത് കി​ന്റ​ര്‍ഗാ​ര്‍ട്ട​ന്‍ (ഗേ​ള്‍സ്) എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.ഓ​രോ കി​ന്റ​ര്‍ഗാ​ര്‍ട്ട​നി​ലും മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​കാ​ര്‍ക്കാ​യി ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ വീ​ത​മു​ണ്ടാ​കും. ഓ​രോ ക്ലാ​സി​ലും 16 സീ​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​ര്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

