    Parenting
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:35 AM IST

    നി​ന​ക്കൊ​രു ബു​ള്ളി​യാ​ക​ണോ?

    സ​ഹ​പാ​ഠി​യെ അ​ടി​ച്ച മ​ക​നോ​ട് സോ​റി പ​റ​യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പി​താ​വി​ന്റെ വി​ഡി​യോ​ക്ക് വ​ൻ പ്ര​ശം​സ; പാ​ര​ന്റി​ങ്ങി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര മാ​തൃ​ക​യെ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ

    കു​ട്ടി​ക​ളെ ജീ​വി​ത​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നും അവർക്ക് ന​ല്ല മാ​തൃ​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഉ​ള്ള​വ​രാ​യി മാ​റ്റാ​നു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ് ​പാ​ര​ന്റി​ങ് പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള​ത്. ‘ക്ലാ​സ് റൂം ​ബു​ള്ളി​യി​ങ്’ അ​ഥ​വാ ​കൈ​യൂ​ക്കി​ലൂ​ടെയും അധിക്ഷേപത്തിലൂടെയും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളെ ഒ​തു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ത്ര​മാ​ത്രം മോ​ശം പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ത​​ന്റെ മ​ക​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ഡി​യോ പാ​ര​ന്റി​ങ്ങി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​തൃ​ക​യാ​യി സൈ​ബ​ർ ലോ​കം കൊ​ണ്ടാ​ടു​ക​യാ​ണി​ന്ന്.

    ‘‘നി​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തു പ​രാ​തി​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത് ?’ എ​ന്ന്, ഒ​രു ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സേ​വ​ന ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ ആ​യ അ​നൂ​ജ് പോ​ൾ, മ​ക​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ‘‘ഞാ​ൻ ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ അ​ടി​ച്ചു’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ക​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. അ​പ്പോ​ൾ പി​താ​വ്: ‘‘നി​ന്നോ​ട് ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ളെ അ​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ന്തി​നാ​യി​രു​ന്നു നീ ​കൈ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത് ?’’ അ​വ​ളൊ​രു ന​ല്ല കു​ട്ടി​യ​ല്ലേ, നീ​യെ​ന്തി​ന് അ​വ​ളെ അ​ടി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​നൂ​ജ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ‘‘നീ​യ​വ​ളു​ടെ ഇ​റേ​സ​ർ എ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. നി​ന​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ഹീ​റോ​യു​മാ​കാം, വി​ല്ല​നു​മാ​കാം. നി​ന​ക്കാ​രാ​ക​ണം ?’’ -അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു.

    ‘‘ഹീ​റോ’’-​മ​ക​ന്റെ മ​റു​പ​ടി പെ​ട്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ, മ​ക​ന്റെ പി​ഴ​വ് പി​താ​വ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു: ‘‘മൂ​ന്നോ നാ​ലോ സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ നി​ന്നെ അ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​​ന​ക്കെ​ന്തു​മാ​ത്രം വേ​ദ​നി​ക്കും. ഇ​തി​നെ​യാ​ണ് ബു​ള്ളി​യി​ങ് എ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ‘ബു​ള്ളി’ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കും. നി​ന​ക്കൊ​രു ബു​ള്ളി​യാ​ണോ ആ​വേ​ണ്ട​ത് ?’’

    ‘‘അ​ല്ല...​അ​ല്ല’’-​മ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​മ​ക​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ പി​താ​വ്, മാ​പ്പു പ​റ​യാ​ൻ ​അ​വ​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. ‘‘ഇ​നി നീ ​പോ​യി അ​വ​ളോ​ട് മാ​പ്പു പ​റ​യൂ’’ -ഇ​ത് മ​ക​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും സ​ഹ​പാ​ഠി​യോ​ട് മാ​പ്പു പ​റ​യു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് വി​ഡി​യോ​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    വി​ഡി​യോ ക​ണ്ട ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ അ​നൂ​ജി​ന്റെ സ​മീ​പ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​പ​മൊ​ന്നും കാ​ണി​ക്കാ​തെ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്ത പി​താ​വ് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യെ​ന്നാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ത​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ്വ​യം ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ മ​ക​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച രീ​തി​യേ​യും പ​ല​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

