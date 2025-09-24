Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Parenting
    Parenting
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 7:39 AM IST

    വ​ള​രു​മോ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്ക്രീ​നി​ല്ലാ​തെ?

    വ​ള​രു​മോ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്ക്രീ​നി​ല്ലാ​തെ?
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഫാ​മി​ലി വി​ഡി​യോ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്ക്രീ​ൻ വി​ല​ക്ക് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും പ​ക​രം പ്രാ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗം കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ്ക്രീ​നി​ന്റെ വെ​ള്ളി​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യെ​ന്ന​ത് തീ​ർ​ത്തും അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ​സ​മ​യ​ത്തെ കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ, അ​മ്മ ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ടാ​ബ്, ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് സ്ക്രോ​ളി​ങ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​ പോകുന്നു. അ​മി​ത സ്ക്രീ​ൻ ടൈം ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​ക്ക​ത്തെ​യും അ​റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്തെ​യും ചു​റ്റു​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തേ​യു​മെ​ല്ലാം ഏ​റെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ല്ലാ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​റി​യാം. എ​ന്നാലും, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണീ​രും വാ​ശി​യും വി​ല​പേ​ശ​ലു​മെ​ല്ലാം മ​റി ക​ട​ന്ന് ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങി വെ​ക്ക​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​ട​ക്കാ​റി​ല്ല.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​നും പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​നും മാ​റ്റം

    നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ക്രീ​ൻ ടൈം ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യു​ന്ന​തും ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം ക്ഷീ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും ആ​ദ്യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു റെ​യി​ൻ​േ​ബോ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ശി​ശു-​കൗ​മാ​ര മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ.​സൗ​മ്യ​ശ്രീ മ​യൂ​ർ കു​ക്കു പ​റ​യു​ന്നു. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഗെ​യി​മു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ജൈ​വ ഘ​ടി​കാ​ര​ത്തെ താ​ളം തെ​റ്റി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​റ​ക്ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​വും പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടും.

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം വ​രെ

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ എ​ന്ന​ത് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഡി​സോ​ഡ​റാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​കാ​ക്കു പ​റ​യു​ന്നു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​പ​യോ​ഗം അ​വ​രെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാം. അ​പാ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ മു​തി​രും. കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി മു​തി​ർ​ന്നാ​ൽ ആ​ധി, ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ, സൈ​ബ​ർ ബു​ള്ളി​യി​ങ്, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​പ്പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലും എ​ത്തി​പ്പെ​ടാം. അതേസമയം, എ​ല്ലാ സ്‌​ക്രീ​ൻ സ​മ​യ​വും ദോ​ഷ​ക​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ‘മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​പ്പു​ക​ളും ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വും കൗ​തു​ക​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും’ -ഡോ. ​വി​വേ​ക് ജെ​യ്ൻ (ഫോ​ർ​ട്ടി​സ്) അ​ഭി​പ്രാ​യ​​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ർ​ശ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    * ര​ണ്ട് വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വീ​ഡി​യോ കോ​ൾ ഒ​ഴി​കെ സ്‌​ക്രീ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്.

    2-5 വ​യ​സു​കാ​ർ​ക്ക് ദി​വ​സം പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ.

    വ​ലിയ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ​ക്കും 1-2 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്രം.

    മ​ധ്യ​മാ​ർ​ഗം മ​തി

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഫാ​മി​ലി വി​ഡി​യോ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്ക്രീ​ൻ വി​ല​ക്ക് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഡോ. ​കാ​ക്കു പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തി​നാ​ൽ പ്രാ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച, കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച ഉ​പ​യോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

    * വീ​ട്ടി​ൽ ഗാ​ഡ്ജ​റ്റ് ര​ഹി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക, ഇ​തി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക കാ​ണി​ക്ക​ണം.

    * പാ​ർ​ക്ക്, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, കൂ​ട്ടു​കാ​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ബ​ദ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്താ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ ഗു​ണം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും സ്‌​ക്രീ​ൻ അ​ഡി​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​മാ​റാ​നും ക​ഴി​യും.

